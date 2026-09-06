작년 의대 중도탈락자 80%는 지방권

지난해 전국 의과대학에서 중도탈락한 학생의 약 80%는 지방권 의대 출신인 것으로 나타났다. 종로학원이 6일 대학알리미 공시 자료를 분석한 결과 지난해 전국 39개 의대의 중도탈락자는 총 383명으로 집계됐다. 중도탈락은 자퇴와 미등록, 미복학 등으로 학교를 그만둔 것을 의미한다.

한 의과대학 앞으로 의료진들이 발걸음을 옮기고 있다. 뉴스1

의대 중도탈락자는 2022년 178명에서 2023년 201명, 2024년 386명으로 크게 늘었고 지난해에도 383명으로 비슷한 수준이었다. 지난해 중도탈락자는 2022년과 비교하면 115.2%(205명) 늘어난 규모다.



2024년 당시 중도탈락자가 급증한 데는 2025학년도 의대 모집인원이 기존 3058명에서 1500명가량 늘어난 영향으로 분석된다. 2026학년도 모집인원은 다시 3058명으로 줄었다. 중도탈락 현상은 지방권 의대에서 집중 발생했다. 지난해 중도탈락자 383명 중 비수도권 의대생은 301명으로 78.6%를 차지했다. 서울권은 12.5%(48명), 경인권은 8.9%(34명)를 각각 기록했다. 대학별로는 강원대가 22명으로 가장 많았다.



종로학원은 지방권 의대 중도탈락자가 많이 늘어난 배경으로 수도권 의대로의 재진입을 꼽았다. 지역인재전형이 확대돼 지방 상위권 학생들의 지방 의대 입학이 늘었지만, 이들 중 일부는 수도권 의대에 다시 진학하려고 학교를 그만뒀을 가능성이 크다는 것이다. 임성호 종로학원 대표는 “2027학년도에는 지역의사제가 도입돼 지방 학생들의 의대 진학이 더 늘어날 것”이라며 “지방권 의대에서 중도탈락 인원이 지속해서 증가하는 현상이 예상된다”고 했다.

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