[경제 단신] GS건설, AIDC ‘모듈러’ 표준모델 개발 외

GS건설, AIDC ‘모듈러’ 표준모델 개발

GS건설은 지난 4일 경기 안양시 LG유플러스 평촌메가센터에서 LG유플러스, 자이C&A, 간삼건축, D&O CM과 ‘PMDC 얼라이언스 구축을 위한 업무협약’(사진)을 체결하고 사전 제작형 모듈러 데이터센터(PMDC) 표준모델 개발에 나선다고 6일 밝혔다. PMDC는 건축 구조물과 전력·냉각 등 주요 설비를 사전에 제작한 뒤 현장에서 조립·설치하는 방식으로, 기존 현장 시공보다 공사기간을 줄일 수 있다.

카카오, 일본판 카톡에도 광고 노출

카카오가 다음 달 1일부터 일본판 카카오톡(사진)에 광고를 정식으로 노출할 예정이다. 카카오는 일본 카카오톡에 이미지 배너 형태의 디스플레이 광고(DA)를 먼저 도입한다. 이후 채팅 목록과 통화 종료 후 화면에 노출되는 광고 등으로 상품군을 확대할 예정이다. 기업이나 브랜드가 카카오톡 채널을 통해 할인 혜택과 신상품 정보 등을 전달하는 채널 메시지 광고도 준비한다.

네이버 이해진, 브룩필드 회장과 회동

네이버는 이해진 의장이 지난 3일 경기도 성남 네이버 1784 사옥을 방문한 브루스 플랫 브룩필드자산운용 회장과 만났다고 6일 밝혔다. 브룩필드는 전 세계에서 1조달러 이상의 자산을 운용하는 글로벌 대체자산 운용사로, 네이버와 엔비디아의 1GW급 AI 팩토리 구축 사업 중 1단계(200MW)에 최대 90억달러를 투입하기로 한 바 있다. 양측은 이날 1기가와트(GW)급 AI 팩토리 사업에 대한 후속 논의를 진행했다.

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