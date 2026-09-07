월성원전, 해병대 1사단과 방호 협력 강화

한국수력원자력 월성원자력본부와 해병대 제1사단이 드론으로 인한 안보 위협에 대응하기 위해 손을 맞잡았다.



월성본부는 최근 박성순 해병대 제1사단장과 관계자들이 본부를 방문해 국내 원전 최초로 구축?운영 중인 통합 대드론 방어체계를 점검하고 원전 방호를 위한 상호 협력 방안을 논의했다고 6일 밝혔다.



해병대 1사단장 일행은 이날 월성본부의 대드론 방어체계 구축 현황과 운용 체계에 대한 설명을 들은 뒤 종합상황실에서 관련 장비 시연을 참관했다. 시연에선 불법 드론에 대한 단계별 대응 과정을 소개했다. 레이더와 RF스캐너를 활용해 드론을 탐지?식별하고, EO/IR(광학?열화상) 감시 카메라로 이동 경로를 추적한 뒤 고정형 재머를 이용해 불법 드론을 무력화하는 방식을 재연했다.



월성본부와 해병대 1사단은 최근 드론을 활용한 안보 위협이 고도화되고 있는 만큼 국가중요시설인 원자력발전소의 대드론 방어 역량을 강화해야 한다는 데 뜻을 같이했다. 특히 유사시 신속하고 효과적인 공동 대응이 가능하도록 월성본부와 해병대 1사단 간 협조 체계를 더 긴밀하게 구축하기로 했다. 권원택 월성본부장은 “해병대 1사단을 비롯한 유관 기관과 긴밀히 협력해 어떠한 상황에서도 원전의 안전을 빈틈없이 지킬 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.



앞서 월성본부는 지난달 19일 을지연습 기간에 해병대 1사단과 경주경찰서, 포항해양경찰서 등 관계기관 170여명이 참여한 가운데 통합 대드론 방어 체계를 활용한 드론 테러 대응 훈련을 실시하기도 했다.

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