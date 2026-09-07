[이코노 브리핑] 상폐 위기 코스닥기업, 코넥스 이전 허용 외

상폐 위기 코스닥기업, 코넥스 이전 허용

정부가 시가총액이나 매출액 기준을 충족하지 못해 상장폐지 위기에 놓인 코스닥 기업에 대해 일정 재무요건을 갖추면 코넥스 시장으로 이전 상장을 허용하기로 했다. 6일 재정경제부에 따르면 구윤철 경제부총리 겸 재경부 장관은 지난 4일 ‘시장상황점검회의(F4회의)’를 열고 시총이나 매출액 기준을 충족하지 못하는 코스닥 기업이 일정 재무요건을 갖추면 ‘정리매매’ 절차를 거치지 않고 코넥스로 이전 상장시켜 상폐에 따른 시장 충격을 줄이겠다고 밝혔다. 아울러 정부는 내년 1월로 예정된 코스닥 시총 기준 추가 상향도 6개월 유예한다.

사망자 명의 금융거래 즉시 차단 서비스

앞으로 사망신고 다음날부터 사망자 명의의 금융거래가 즉시 차단된다. 정부와 금융당국이 11일부터 ‘사망자 명의 금융거래 신속차단 시스템’을 가동한다고 6일 밝혔다. 그간 금융회사는 행정안전부의 사망자 정보를 월 1회 제공받아 금융거래 차단에 활용해 사망사실 확인까지 최대 2개월이 걸리기도 했다. 앞으로는 행안부가 사망자 정보를 매일 1회 제공한다.

우리銀, 아시안게임 ‘팀코리아’ 적금 출시

우리은행은 국가대표팀 공식 후원사로서 이달 19일 개막하는 아이치·나고야 아시안게임에 출전하는 국가대표를 응원하기 위해 ‘우리 팀코리아 적금2’를 출시했다고 6일 밝혔다. 12개월 만기 자유적립식으로, 월 30만원까지 납입할 수 있다. 기본 연 3.0%에 조건 충족 시 4.5%포인트의 우대금리를 더해 최고 7.5%의 금리를 제공한다.

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