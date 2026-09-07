“수술했더니 체중 27% 빠졌다”…비만대사수술, 대사질환도 개선

고도비만 환자가 비만대사수술을 받으면 1년 만에 체중이 평균 26.8% 줄고 당뇨병·고혈압·고지혈증 등 비만 관련 대사질환도 크게 개선됐다는 연구 결과가 나왔다.

고도비만 환자가 비만대사수술을 받은 뒤 1년 만에 체중이 평균 26.8% 줄고 당뇨병·고혈압·고지혈증 등 비만 관련 대사질환도 크게 개선된 것으로 나타났다.

또한 수술 후 삶의 질과 자존감도 높아진 것으로 조사됐다.

6일 의료계에 따르면 최성일 강동경희대학교병원 소화기외과 교수팀은 국내 9개 의료기관과 함께 비만대사수술 후 체중과 대사질환, 안전성, 삶의 질 변화를 분석한 연구 결과를 국제학술지 ‘비만 수술(Obesity Surgery)’에 게재했다.

연구팀은 2020년 9월부터 2022년 12월까지 국내 9개 병원에서 비만대사수술을 받은 20~65세 환자 116명을 대상으로 최대 2년간 추적 관찰했다. 환자들의 평균 연령은 37세, 평균 체질량지수(BMI)는 41.9㎏/㎡였으며 여성은 71.6%였다. 수술은 위우회술 37명, 위소매절제술 79명이었다.

수술 후 체중감량 효과는 뚜렷했다. 전체 체중감소율은 수술 1년 후 26.8%, 1년 6개월 후 27.5%였으며, 추적관찰이 가능했던 환자들은 2년 후에도 24.7%의 체중 감소율을 보였다. 위우회술과 위소매절제술 사이에는 체중 감소 효과에서 유의미한 차이가 없었다.

대사질환도 개선됐다. 수술 1년 후 제2형 당뇨병 환자의 80.7%가 당뇨병 약물을 중단했으며, 고혈압 환자는 50.0%, 고지혈증 환자는 49.0%가 관련 약물을 중단했다. 당뇨병 완전관해율은 수술 12주 후 56%에서 24주와 48주에는 각각 69%로 높아졌고 이후에도 70% 이상을 유지했다.

삶의 질은 수술 1개월부터 개선되기 시작해 추적 기간 내내 이어졌다. 특히 신체기능과 사회적 어려움, 자존감 영역에서 개선이 두드러졌으며, 수술 1년 후 체중의 20% 이상을 감량한 환자는 20% 미만 감량한 환자보다 자존감 점수가 유의하게 높았다.

안전성도 확인됐다. 연구 기간 중 사망자는 없었으며 수술 후 30일 이내 조기 합병증은 1명(0.9%), 후기 합병증은 11명(9.5%)이었다. 외과 수술 후 합병증의 심각도를 평가하는 클라비엔-딘도 분류 3등급 이상의 중증 합병증은 발생하지 않았다.

최 교수는 “이번 연구는 한국인 고도비만 환자에서 비만대사수술이 체중 감소뿐 아니라 대사질환과 삶의 질이 함께 개선되는 것을 확인했다”며 “수술 후에도 영양 관리와 생활습관 개선, 지속적인 추적관찰이 중요하다”고 말했다.

다만 연구 대상이 116명으로 비교적 적고 장기 추적 과정에서 탈락자가 있었으며, 수술 방법을 무작위로 배정한 연구가 아니어서 수술법에 따른 당뇨병 개선 효과를 직접 비교하는 데 한계가 있다는 점은 연구의 제한점으로 꼽힌다.

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