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이진숙, '여자 히틀러' 김민석 발언 모욕죄 고소…영등포서 출석

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고소인 신분…"히틀러는 유대인 학살한 인종 청소범"

자신을 '여자 히틀러'라고 지칭한 더불어민주당 김민석 대표를 모욕 혐의로 고소한 국민의힘 이진숙 의원이 6일 경찰에 출석했다.

서울 영등포경찰서는 이날 이 의원을 소환해 첫 고소인 조사를 진행했다.

이진숙 국민의힘 의원이 6일 서울 영등포경찰서에서 모욕 혐의 고소 사건과 관련해 조사를 받기 위해 출석하며 입장을 밝히고 있다.
이진숙 국민의힘 의원이 6일 서울 영등포경찰서에서 모욕 혐의 고소 사건과 관련해 조사를 받기 위해 출석하며 입장을 밝히고 있다. 

이 의원은 조사실에 들어서며 취재진과 만나 "히틀러는 유대인 600만명을 학살한 인종 청소범"이라며 "(김 대표가) 저를 히틀러로 비유하면서 대한민국에 발 못 붙이게 하겠다고 협박을 하는 것이냐"고 목소리를 높였다.

김 대표는 지난달 15일 민주당 전남·광주 합동연설회에서 이 의원을 거론하며 "여자 전두환도, 여자 히틀러도 대한민국에 발붙이지 못하게 하겠다"고 말했다.

이는 정치적 비판의 범위를 넘어선 인신공격이라는 게 이 의원 측 주장이다.

이 의원은 "김 대표가 가능한 빠른 시간 안에 피고소인 조사를 받길 강력하게 촉구한다"고 말했다.

김민석 대표는 지난달 26일 이 의원을 향해 "'여자 전두환'으로 통일해서 불러드리는 것이 어떨까하는 생각이 들었다"고도 발언했다.

해당 발언에 대해서도 이 의원은 이날 추가 고소할 계획이라면서 "정부 여당의 대표라면 언어를 순화해서 써야 한다"고 주장했다.

<연합>


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