네비웍스, 육군 차세대 합성훈련환경 사업 10월 공개…“AI가 학습할 디지털 전장 만든다”

방산 소프트웨어 전문기업 ㈜네비웍스(대표 원준희)가 수행 중인 육군 차세대 합성훈련환경(STE) 체계개발 사업이 본격적인 구축 단계에 진입했다고 3일 밝혔다.

이 사업은 대대급 부대가 유·무인 복합전투체계를 활용해 가상환경에서 실전과 유사한 전술훈련을 수행할 수 있도록 하는 차세대 디지털 전장훈련체계 구축을 목표로 한다.

최근 상세설계검토(CDR)를 완료하고 구현·제작·설치 단계에 착수했으며, 오는 10월 지상군페스티벌을 통해 일부 성과가 공개될 전망이다.

네비웍스는 이번 사업을 통해 AI가 학습할 수 있는 디지털 전장 구축에 집중한다는 방침이다.

특히 다양한 훈련·작전 시나리오를 기반으로 생성되는 합성데이터는 대규모언어모델(LLM) 기반 AI 에이전트와 자율형 의사결정 시스템을 학습·검증하는 핵심 자산으로 활용될 것으로 기대된다.

현대전은 드론 등 저비용 무인전력이 대량 투입되면서 전투 양상이 복잡해지고, 지상·해상·공중은 물론 우주·사이버·전자기 영역까지 통합된 다영역 작전환경으로 빠르게 변화하고 있다.

다만 실제 전투 데이터를 충분히 확보하기 어려운 국방 분야의 특성상 AI 학습용 전장 데이터와 검증 환경은 절대적으로 부족한 실정이다.

이에 따라 전장을 디지털 공간에 구현하고 반복적으로 훈련·검증할 수 있는 합성환경 구축이 미래 국방 AI 경쟁력의 핵심 요소로 주목받고 있다.

2000년 설립된 네비웍스는 지리정보시스템(GIS)·디지털트윈·시뮬레이션·지휘통제 기술을 바탕으로 AI 기반 유·무인복합 지휘통제 플랫폼(MET-AIEYES)과 차세대 합성훈련 플랫폼(VTB-X) 개발을 국내 최초로 완료했다.

회사 관계자는 “미래 국방 AI의 경쟁력은 AI 모델 자체보다 AI가 학습하고 검증할 수 있는 환경에 달려 있다”며 “STE 사업을 통해 축적되는 합성훈련데이터는 LLM 기반 AI 에이전트와 자율전투체계의 학습·고도화·검증을 위한 핵심 자산이 될 것”이라고 말했다.

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