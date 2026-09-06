“말 대신 빤히 쳐다본다”…‘젠지 스테어’, 단순 밈 아니었다

'젠지 스테어'를 재연 중인 댄서 가비. 유튜브 채널 '유병재' 영상 캡처.

질문을 받아도 대답하지 않고 무표정하게 상대를 바라보는 이른바 ‘젠지 스테어’가 단순한 인터넷 밈만은 아닐 수 있다는 연구 결과가 나왔다.

실제로 지난 15년간 사람들의 하루 발화량이 꾸준히 줄었으며, 특히 25세 미만 젊은층에서 감소 폭이 더 큰 것으로 분석됐다.

미국 워싱턴포스트(WP)는 지난 3일(현지시간) ‘젠지 스테어’ 현상과 관련해 최근 발표된 연구를 소개했다.

젠지 스테어는 질문을 받아도 바로 대답하지 않고 무표정하게 상대를 바라보거나 손짓 등으로 대신 반응하는 모습을 가리키는 인터넷 밈이다.

미국 미주리대학교-캔자스시티(UMKC)와 애리조나대학교 연구진은 2005년부터 2019년까지 진행된 22개 연구에서 10~94세 참가자 2197명의 일상 음성 데이터를 분석했다.

그 결과 한 해가 지날 때마다 하루 평균 발화량이 약 338단어씩 감소한 것으로 추정됐다. 2005년과 2019년을 비교하면 하루 발화량이 약 28% 줄어든 것으로 나타났다.

특히 25세 미만에서 감소 폭이 컸다. 이 연령대의 하루 평균 발화량은 해마다 약 451단어씩 줄어든 것으로 분석돼 25세 초과 집단보다 감소 폭이 약 44% 컸다.

연구진은 이러한 변화에 스마트폰과 문자메시지, 소셜미디어 등 디지털 소통 방식의 확산이 영향을 미쳤을 가능성을 제시했다.

과거에는 길을 묻거나 물건을 주문하려면 다른 사람과 직접 대화해야 했지만, 지금은 검색이나 애플리케이션, 키오스크 등을 이용해 말하지 않고도 해결할 수 있는 일이 크게 늘었다는 것이다.

발레리아 파이퍼 UMKC 심리학·상담학과 교수는 “누군가에게 말을 걸지 않는 것이 예의 바른 행동이라는 쪽으로 규범이 바뀌기 시작하는 것 같다”고 말했다.

연구진은 대화가 단순히 정보를 주고받는 행위 이상의 역할을 한다고 설명했다. 실시간 대화에서는 상대의 말을 기억하고 반응을 해석하면서 곧바로 답을 만들어야 하기 때문에 주의력과 작업기억 등 다양한 인지 과정이 동원된다는 것이다.

또 짧은 대화라도 사람 사이의 연결을 유지하고 사회적 관계를 이어가는 데 의미가 있을 수 있다고 연구진은 강조했다.

한국에서도 젊은 세대의 비대면 소통 선호는 확인되고 있다.

지난해 10월 국내 HR테크기업 인크루트가 회원 635명을 대상으로 실시한 조사에서 Z세대의 51.6%는 가장 선호하는 의사소통 방식으로 ‘메신저’를 꼽았다. 같은 조사에서 전체 응답자의 46.9%는 ‘젠지 스테어’를 경험했다고 답했다.

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