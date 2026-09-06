韓 수색대 생존자 구조 영상 공개…건설 현장 구조물 위로 대피해 살아

네팔 대홍수로 실종된 한국인 9명에 대한 수색이 진행되고 있는 가운데 대한민국 해외긴급구호대(KDRT)가 수색 과정에서 중국 국적 생존자 1명을 구조하는 영상이 6일 공개됐다.

네팔·중국 국경 히말라야 산악지대를 휩쓴 대홍수 발생 열흘 만인 지난 5일(현지시간) 어퍼트리슐리(UT)-1 수력발전소 공사 현장 터널에서 네팔·한국 합동구조대가 중국인 1명을 구조하고 있다. 한국 해외긴급구호대(KDRT) 제공

전날 촬영된 영상에는 KDRT 대원들이 진흙밭이 된 터널 안의 잔해들을 헤치고 생존자에게 다가가는 모습이 담겼다. 영상에서는 누군가가 터널 안쪽에서 소리를 내자 한 대원이 “있어요? 오케이(Okay)?”를 물었다. 터널 건설을 위해 설치한 구조물의 위쪽에 대피해 있던 생존자 남성이 움직이자 한 대원은 연신 ‘오케이’를 외치며 상태를 확인했다. 이어 대원들은 ‘생존자다’, ‘우리는 당신을 구하러 왔다(We are rescue)’라며 감격했다. 생존 남성은 자리에서 일어나 구조물을 붙잡고 스스로 내려오는 등 건강 상태가 양호한 모습을 보였다. 한 대원은 영어로 “우리는 한국 팀”이라며 “우리가 구조해주겠다”고 말했다. 이어 ‘어느 나라 사람이냐’, ‘당신 혼자 있고 다른 이들은 없느냐’라고 질문했다.

KDRT는 오전 9시55분 위어댐 부근 터널 수색을 시작해 대원 7명이 터널에 진입해 시신 1구를 수습하고, 오후부터는 3명이 추가 투입됐다고 밝혔다. 오후 1시쯤 중국인 생존자를 구조했으며 구조 당시 ‘근처에 1명이 더 있다’고 진술했다고 외교부는 전했다. 전날 KDRT는 터널 안 전복된 래미콘 뒤편에서 시신 2구를 더 발견했다.

네팔과 티베트 산악지대를 휩쓴 대홍수 발생 열흘째인 5일(현지시간) 네팔 라수와 지역 어퍼댐 인근 터널에서 네팔과 한국 합동구호대가 중국인 생존자 1명을 구조하고 있다. 외교부 제공

구조자가 발생한 장소는 실종 한국인들이 근무했던 곳이었다. 네팔 중북부 바그마티주 라수와 지역의 어퍼트리슐리(UT)-1 수력발전소 터널 내부 225m 지점인 것으로 전해졌다. KDRT가 참사 현장에 파견돼 생존자를 구조한 건 설립 이후 9번째다.

이날도 KDRT는 해당 터널 수색을 이어가는 한편 두산에너빌리티와 한국남동발전 소속 근로자 가족들이 요청하는 수색 지점인 파워하우스와 옐로우브릿지 인근을 드론으로 수색할 예정이다. 또 네팔 측 요청에 따라 시신가방 262개를 인도한다.

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