“부산병 걸렸어요”…부산~대만 하늘길 올해도 쑥쑥

6월 1일 부산 강서구 김해공항 국제선 입국장에서 부산시와 부산관광공사 관계자들이 스타럭스항공(대만) 신규 취항 첫 항공편을 이용해 부산을 방문한 대만 관광객을 대상으로 특별 환대 행사를 열고 있다. 연합뉴스

부산과 대만을 오가는 항공편과 이용객이 올해 들어 가파르게 늘고 있다.

올해 7월까지 이용객이 이미 2024년 연간 이용객을 넘어선 가운데 부산을 찾은 외국인 관광객 중 대만인이 가장 많은 것으로 나타나면서 항공사들의 신규 취항과 증편도 이어지고 있다.

6일 한국공항공사 항공 통계에 따르면 올해 7월까지 부산과 대만을 오간 항공편은 모두 6609편으로 집계됐다. 이는 2024년 한 해 동안 운항한 항공편 수와 같은 규모이며, 지난해 연간 운항편 7976편의 82.9%에 해당한다.

같은 기간 부산~대만 노선 이용객은 114만2431명으로, 2024년 연간 이용객 106만1935명을 이미 넘어섰다. 지난해 연간 이용객은 133만1273명이었다.

부산~대만 노선의 인기가 높아지면서 대만 항공사들의 신규 취항도 이어지고 있다. 부산~타이베이(타오위안) 노선에는 에어부산, 중화항공, 이스타항공, 에바항공, 제주항공, 진에어, 대한항공, 스타럭스항공, 타이거에어 타이완 등 9개 항공사가 취항했다.

부산~가오슝 노선에는 에어부산·제주항공·티웨이항공이 운항하고 있으며, 부산~타이중 노선에는 진에어와 스타럭스항공이 취항했다.

항공업계에서는 부산~대만 노선이 운수권 제한을 받지 않아 항공사들이 비교적 자유롭게 취항하거나 운항편을 늘릴 수 있다는 점을 주요 요인으로 꼽는다. 여기에 부산을 찾는 대만 관광객이 늘면서 높은 탑승률이 이어지는 것도 증편을 이끄는 요인으로 분석된다.

부산을 찾는 대만 관광객의 증가세도 뚜렷하다. 올해 7월까지 부산을 방문한 외국인 관광객은 모두 292만7674명이었으며, 이 가운데 대만 관광객이 60만5000명으로 가장 많았다.

대만에서는 부산 여행을 다녀온 뒤에도 부산을 다시 찾고 싶어 하는 현상을 뜻하는 신조어 ‘부산병’까지 등장했다. 음식과 산·바다가 어우러진 도시 환경, 편리한 여행 여건, 다양한 직항노선 등이 대만 관광객의 꾸준한 부산 방문을 이끄는 요인으로 꼽힌다.

부산을 찾는 대만 관광객 증가와 직항노선 확대가 맞물리면서 양국 간 관광 교류가 더욱 활발해지고 있다는 분석도 나온다.

항공업계 관계자는 “운수권 제한이 없다 보니 취항이나 운항편을 늘리는 게 비교적 쉽고, 이에 따라 직항노선의 선택권이 늘어나면서 대만 여행객을 더 끌어모은 것으로 보인다”고 말했다.

양국 지방자치단체의 관광 마케팅도 이어지고 있다. 부산관광공사는 최근 대만 타이베이시 관광전파국과 관광교류 활성화와 관광산업 발전을 위한 업무협약(MOU)을 체결했으며, ‘부산병 치유 프로모션’을 통해 대만 관광객의 재방문을 유도하고 있다.

대만관광청도 한국인 관광객을 유치하기 위해 지난달 부산에서 로드쇼를 열고 현지 관광상품과 여행지를 알리는 등 홍보에 나섰다.

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