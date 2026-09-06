‘성공한 덕후’ 김시아, 태연과 합동 무대...“기절할 것 같다”

배우 김시아가 ‘소녀시대’ 태연과 합동 부대를 선보이며 ‘성공한 팬’으로 거듭났다. ‘소녀시대’의 팬으로 알려진 김시아가 태연과 소녀시대의 ‘Gee’ 퍼포먼스를 함께 선보인 것이다.

배우 김시아가 ‘소녀시대’ 태연과 합동 부대를 선보이며 ‘성공한 팬’으로 거듭났다. ‘소녀시대’ 팬이라고 알려진 김시아에게 방송 중 바라던 특별한 순간도 찾아왔다. 곶감과 진피차를 놓고 진행된 디저트 게임에서 김시아와 태연이 앞서 약속했던 소녀시대의 ‘Gee’ 퍼포먼스를 함께 선보인 것이다. 놀라운 토요일 Amazing Saturday

5일 방송된 tvN 예능 프로그램 ‘놀라운 토요일’에는 영화 ‘비광’의 배우 류승룡과 김시아가 게스트로 출연해 다양한 이야기를 나눴다.

‘소녀시대’ 팬이라고 알려진 김시아에게 방송 중 바라던 특별한 순간도 찾아왔다. 곶감과 진피차를 놓고 진행된 디저트 게임에서 김시아와 태연이 앞서 약속했던 소녀시대의 ‘Gee’ 퍼포먼스를 함께 선보인 것이다.

김시아가 태연과 함께 춤을 추면서 그야말로 ‘성공한 덕후’가 된 순간이었다. 김시아는 연신 허리를 숙이며 영광스러운 마음을 드러냈다. 그는 “너무 떨리다. 기절할 것 같다”고 말했다.

이후 두 사람의 춤을 지켜보던 문세윤은 태연에게 김시아의 춤을 보고 따라 춘 것 아니냐며 장난을 쳤고, 붐 역시 태연의 춤을 두고 웨이브가 전혀 없다며 농담을 건네 현장을 웃음바다로 만들었다.

키즈 댄스 대회에서 우승한 경험을 가진 김시아는 이날 방송에서 자신의 춤 실력은 물론 소녀시대에 대한 팬심까지 공개하며 또 다른 매력을 보여줬다. 특히 태연에게 직접 춤 실력을 인정받고 함께무대까지 꾸미면서 시청자들에게 인상적인 장면을 남겼다.

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