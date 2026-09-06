서장훈, 신기루 ‘인형’처럼 생각?...“개똥같은 소리”

개그맨 신기루가 서장훈과의 친분을 드러내며 유쾌한 입담을 선보였다.

개그맨 신기루가 서장훈과의 친분을 드러내며 유쾌한 입담을 선보였다. 이날 신기루는 또 서장훈이 자신을 인형처럼 여기는 것 같다는 말로 웃음을 자아냈다. 아는형님 Knowingbros

5일 방송된 JTBC 예능 프로그램 ‘아는 형님’에는 한석준, 장영란, 신기루, 황재균이 게스트로 등장했다. 이날 신기루의 소속사 이적 소식이 언급됐다.

신기루는 특유의 거침없는 화법으로 서장훈과 호흡을 맞췄다. 김영철은 신기루를 두고 “장훈이한테 유일하게 막말하는 사람”이라고 설명했다. 이후 신기루는 또 서장훈이 자신을 인형처럼 여기는 것 같다는 말로 웃음을 자아냈다.

신기루의 발언을 들은 서장훈이 강한 표현으로 받아치며 자리에서 일어났다. 두 사람은 격한 표현을 통해 케미를 선사했다. 서장훈은 교실을 나간 후 “개똥같은 소리하지 말라”고 소리쳤다. 아는형님 Knowingbros

이에 서장훈 역시 곧바로 반응했다. 신기루의 발언을 들은 서장훈이 강한 표현으로 받아치며 자리에서 일어났다. 두 사람은 격한 표현을 통해 케미를 선사했다.

이상민은 “개그로 하는 얘기냐 아님 진짜 저런 생각이냐”고 이수근에게 물었고, 이수근은 “저런 생각도 있는 것 같다”고 상황파악에 나섰다. 서장훈은 교실을 나간 후 “개똥같은 소리하지 말라”고 소리쳤다.

신기루를 둘러싼 이야기는 이상민의 발언으로 또 언급됐다. 그는 “1년 전 우리 집에서 촬영하는데 앉다가 대리석 2장을 깼다”고 밝혔다. 그러자 이수근은 “대리석이 잘못된 거 아니냐”고 쉽게 믿지 못했지만, 신기루는 “나도 약간 돼격지심이 있다”며 상황 설명에 나섰다.

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