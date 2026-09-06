단국대 김인호 교수팀, 한·중 공동연구 성과 국제학술지 2편 연속 게재

단국대 스마트동물바이오연구소가 중국 양주대학교 연구진과 진행한 국제공동연구를 통해 국제학술지에 논문 2편을 잇따라 게재했다.

6일 단국대에 따르면 김인호 석학교수 연구팀은 2025년부터 양주대 데민 차이(Demin Cai), 하오유 리우(HaoYu Liu) 교수 연구팀과 동물의 미생물군과 면역, 대사체 간 상호작용을 규명하는 공동연구를 진행해 왔다. 연구 성과는 지난 8월 두 편의 논문으로 결실을 맺었다.

왼쪽부터 김인호 석학교수, Demin Cai 교수, Haoyu Liu 교수.

첫 번째 논문은 네이처 포트폴리오가 발행하는 미생물학 분야 학술지 ‘npj Biofilms and Microbiomes’에 게재됐다. 연구팀은 젖을 뗀 새끼 돼지를 대상으로 곰팡이 독소인 DON이 장내 미생물 생태계에 미치는 영향을 다중 오믹스 방식으로 분석했다. 특히 기존 세균 중심 연구에서 나아가 진균과 고세균까지 포함한 미생물 생태계 전체의 변화를 분석해 DON이 장내 미생물 네트워크를 교란하고 장 기능 손상으로 이어지는 과정을 규명했다.

두 번째 논문은 동물과학·생명공학 분야 학술지 ‘Journal of Animal Science and Biotechnology’에 게재됐다. 새끼 돼지의 항생제 노출에 따른 구강 미생물군 형성 과정을 추적한 연구로, 구강 미생물이 단순한 건강 상태의 지표를 넘어 염증과 면역 기능 및 전신 건강과 연관될 수 있다는 점을 제시했다.

이번 연구는 장과 구강 등 동물의 주요 미생물 생태계를 면역·대사와 연계해 분석했다는 점에서 의미가 있다는 게 연구팀의 설명이다.

김인호 석학교수는 “이번 연구는 미생물 생태계 전체의 변화가 동물의 면역과 대사, 장 건강에 미치는 영향을 통합적으로 규명했다는 데 의미가 있다”며 “해외 우수 연구기관과 협력을 확대해 동물 영양 및 건강 연구의 새로운 모델을 제시하겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지