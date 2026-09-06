'아형' 신기루, 다이어트 안 하는 이유는…"내가 행복하게 살기 위해서"

코미디언 신기루가 다이어트를 하지 않는 이유 및 남다른 자기애에 대학 솔직하게 밝혔다.

지난 5일 방송된 JTBC 예능 프로그램 '아는 형님'에는 '한솥밥 먹는 사이' 특집으로 한석준, 장영란, 신기루, 황재균이 게스트로 출연했다.

JTBC '아는 형님' 갈무리

이날 강호동은 신기루에 대해 "시청자들이 기루에게 매력을 느끼는 것은 기루를 볼 때마다 자기 확신이 있어서인 것 같다"고 말했다. 이어 "살을 빼면 인기가 감당이 안 될 것 같아서 안 빼는 거냐"고 물었다.

신기루는 강호동의 말에 "멘트 좋다 호동아"라며 흡족한 미소를 지었다.

이어 신기루는 다이어트를 하지 않는 이유에 대해 "내가 행복하게 살기 위해서"라고 밝혔다. 그는 "살을 빼서 얻는 행복보다 먹는 행복이 더 소중하다"고 자신의 생각을 전했다.

JTBC '아는 형님' 갈무리

특히 신기루는 "거울을 봤을 때 부족하다는 생각이 들었으면 뺐을 텐데, 아침마다 거울을 보면 너무 예쁘다는 생각이 든다"고 말해 남다른 자신감을 드러냈다. 멤버들은 신기루의 높은 자존감에 감탄하면서도 웃음을 터뜨렸다.

신기루는 “아침에 거울 보는 시간이 가장 행복하다”고 덧붙이며 유쾌한 매력을 재차 뽐냈다

<뉴스1>

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