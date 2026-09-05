조현, 네팔 방문해 외교장관 회담…실종자 가족 면담

조현 외교부 장관이 대홍수가 발생한 네팔을 방문한다고 외교부가 5일 밝혔다.



외교부는 조 장관이 이날부터 7일까지 네팔을 방문, 시시르 커날 네팔 외교장관과 한-네팔 외교장관 회담을 갖는다고 밝혔다.

조현 외교부 장관이 5일 인천국제공항에서 네팔로 출국하고 있다. 연합뉴스

조 장관은 회담을 통해 네팔 측에 한국인 실종자 수색이 원활히 이뤄질 수 있게끔 지원해달라고 요청할 것으로 보인다.



조 장관은 커날 장관과 지난달 27일, 31일 통화하면서 한국인 실종 추정 지역에 대한 집중적 수색 등을 요청한 바 있다.



조 장관은 네팔에 체류 중인 한국인 실종자 가족, 한국 기업 관계자 등을 면담할 예정이다.



또 현지에서 활동 중인 대한민국 해외긴급구호대(KDRT)도 격려한다.



출국을 위해 인천국제공항을 찾은 조 장관은 "아직 소식이 없는 우리 근로자들의 가족과 만나고 함께 대책에 관해 논의해보겠다"며 "현장 구호팀과도 논의해보겠다"고 말했다.



그는 "네팔과 우리는 오랜 관계를 맺어온 우방"이라며 "앞으로 어떻게 재건할 것인지에 대해 네팔 정부 요인들과 논의해보고, 한국 정부의 지원·재건 참여 방침에 대해 이야기를 나눌 계획"이라고 덧붙였다.



조 장관은 네팔 일정을 마친 뒤 곧바로 프랑스로 이동해 이재명 대통령을 수행할 계획으로 전해졌다.

<연합>

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