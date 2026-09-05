'히트 작곡가' 라도, 무명시절 생활고 회상…"도둑도 그냥 나갈 정도"

프로듀서 라도가 그룹 썸데이로 활동하던 시절 겪었던 생활고를 털어놨다.

라도는 지난 4일 방송된 KBS 2TV 예능 프로그램 '해피투게더-혼자가 아니어서 좋아'에 썸데이 멤버 원택, 정세영과 출연해 과거 활동 시절을 회상했다.

썸데이는 2009년 드라마 '꽃보다 남자' OST '알고 있나요'로 데뷔했다. 해당 곡은 당시 미니홈피 BGM 차트 1위에 오르며 사랑받았다.

그러나 곡의 인기와 달리 멤버들의 생활은 녹록지 않았다.

정세영은 "활동을 하면서 나온 수입은 거의 없었고, 번외적으로 축가나 이런 것들로 유지했다"고 밝혔다.

라도는 "축가를 하면 50만원씩 주신다. 그때 멤버 한 명이 더 있어서 10만원씩 용돈하고, 남은 10만원으로 포차 갔다. 낭만으로 살았다"고 회상했다.

멤버들은 의상비를 아끼기 위해 서로 옷을 돌려 입기도 했다고 밝혔다.

숙소에 도둑이 들었던 일화도 공개했다.

라도는 "누가 봐도 도둑이었다"며 "우리는 밥 먹고 있었다. 그때 도둑이 들어와서 집안을 둘러보더니 그대로 나가더라"고 말했다.

이어 당시 생활고에 대해 "사람답게 사는 것도 못 누려 봤기 때문에 어떻게 해야 사람답게 사는 건지 몰랐다"고 털어놨다.

그러면서 "버스 탈 돈도 없고, 밥 먹을 돈도 없고 지긋지긋했다. 너무 힘들었다. 이게 사람 사는 게 아닌데"라고 당시를 떠올렸다.

정세영은 '알고 있나요'가 미니홈피 BGM 차트 1위에 올랐던 것을 언급하며 "음악이 잘 됐는데 우리 삶은 왜 여전히 힘들지?"라는 막막함이 있었다고 밝혔다.

라도는 결국 생계를 위해 썸데이 활동을 정리한 뒤 가수의 길을 포기하고 작곡가로 전향했다.

이후 최규성과 프로듀싱팀 블랙아이드필승으로 활동하며 트와이스 'TT', 청하 '벌써 12시' 등 다수의 히트곡 작업에 참여했다. 현재 하이업엔터테인먼트 대표 프로듀서로 활동하고 있다.

라도는 9년간 교제한 그룹 에이핑크 멤버 윤보미와 지난 5월 16일 결혼했다.

<뉴시스>

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