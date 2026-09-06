양치할 때 피가 난다면?…치주질환 알리는 잇몸의 경고

양치질을 하다가 칫솔에 피가 묻어나거나 음식을 먹을 때 잇몸에서 피가 나는 증상이 반복된다면 단순히 피곤해서 생긴 일로 넘겨서는 안 된다.

잇몸 출혈은 치아를 둘러싸고 있는 잇몸과 치조골 등 치아를 지지하는 조직에 염증이 생기는 치주질환의 초기 신호일 수 있기 때문이다.

양치질을 하다가 피가 나면 잇몸과 치조골 등 치아를 지지하는 조직에 염증이 생기는 치주질환의 초기 신호일 수 있기 때문에 주의가 필요하다. 게티이미지뱅크

서울특별시 서남병원 치과 이소영 과장은 잇몸 출혈이나 붓기 같은 증상이 반복된다면 치과 진료를 통해 정확한 원인을 확인해야 한다고 조언했다.

치주질환은 초기에는 잇몸이 붓거나 피가 나는 정도로 시작하지만 적절한 치료 없이 방치하면 염증이 점차 깊어지면서 치아를 지탱하는 뼈까지 손상될 수 있다. 증상이 심해지면 치아가 흔들리거나 빠지는 원인이 되기도 한다.

많은 사람이 치아를 잃는 가장 큰 원인을 충치로 생각하지만 성인의 경우 치주질환이 치아 상실의 주요 원인으로 알려져 있다. 특히 고령화가 빠르게 진행되면서 자연치아를 오래 유지하기 위한 잇몸 관리의 중요성도 커지고 있다.

치주질환의 대표적인 증상은 양치할 때 잇몸에서 피가 나는 것이다. 이밖에 잇몸이 붓거나 붉어지고 입 냄새가 심해질 수 있다. 치아가 길어진 것처럼 보이거나 치아 사이가 벌어지는 현상, 음식을 씹을 때 불편하거나 치아가 흔들리는 증상도 나타날 수 있다.

잇몸 질환은 구강 건강에만 영향을 미치는 것도 아니다. 잇몸에 만성적인 염증이 지속되면 당뇨병이나 심혈관질환 등 전신질환과도 밀접한 관련이 있는 것으로 알려져 있다.

특히 당뇨병 환자는 치주질환이 더 쉽게 발생할 수 있고, 반대로 치주질환이 혈당 조절을 어렵게 만들 수도 있어 더욱 세심한 관리가 필요하다.

치주질환은 초기에 발견하면 비교적 간단한 치료와 올바른 구강관리만으로도 호전될 수 있다. 하지만 질환이 진행된 경우에는 잇몸 치료와 함께 손상된 치주조직을 회복시키기 위한 치료가 필요할 수 있다. 치아를 살리기 어려운 경우에는 임플란트 치료를 고려해야 할 수도 있다.

예방을 위해서는 올바른 방법으로 꾸준히 칫솔질하는 것이 기본이다. 치실이나 치간칫솔을 함께 사용해 치아 사이까지 관리하는 것도 도움이 된다. 증상이 없더라도 정기적으로 스케일링과 구강검진을 받으면 치석과 치태를 제거하고 치주질환을 조기에 발견하는 데 도움이 된다.

잇몸은 특별한 통증이 없어도 질환이 서서히 진행되는 경우가 많다. 때문에 작은 출혈이나 붓기 같은 초기 신호를 놓치지 않는 것이 중요하다.

이 과장은 “양치할 때 반복적으로 피가 난다면 몸이 보내는 작은 경고 신호일 수 있다”며 “이를 가볍게 넘기지 말고 정확한 진단과 꾸준한 관리로 잇몸 건강을 지키는 것이 자연치아를 오래 보존하는 가장 좋은 방법”이라고 말했다.

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