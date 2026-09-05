'전참시' 효리수, 안무 연습 현장 공개…메인 댄서 두고 신경전

MBC '전지적 참견 시점'

그룹 소녀시대 유닛 효리수의 신곡 안무 연습 현장에서 메인 댄서 자리를 두고 신경전을 벌인다.

5일 오후 11시 10분 방송되는 MBC '전지적 참견 시점'에서 효연, 유리, 수영이 뭉친 소녀시대 유닛이자 '6세대 걸그룹' 효리수의 신곡 '스키비디'(Skibidi)의 첫 안무 연습 현장이 공개된다.

이날 효리수는 '스키비디' 안무 연습을 위해 한자리에 모인다. 이들이 모이자마자 효리수의 전매특허인 매운 '티키타카'가 펼쳐진다. 본격적인 연습에 앞서 세 사람의 파트 지분 싸움도 발발한다. 효연은 수영의 고음을 두고 자신을 잇는 '제2의 효연'이라고 평가하는가 하면, 유리의 센터 분량까지 견제하며 리더 겸 메인 보컬의 야망을 드러낸다. 여기에 소녀시대 메인 댄서 자리를 두고 신경전을 벌이며 폭소를 자아낸다.

또한 예상치 못한 '염소 소리' 난관에 봉착한 수영을 향해 나머지 두 사람의 거침없는 놀림이 쏟아진다. 그러다가도 효리수는 본격적인 연습이 시작되자 내공을 발휘한다고 해 이들의 더 많은 이야기를 궁금하게 한다. .

한편 효리수는 지난달 31일 오후 6시 각 음악 사이트에 데뷔 디지털 싱글 '스키비디'(Skibidi)를 발매했다. 타이틀곡 '스키비디'는 하우스로 시작해 힙합으로 이어지는 다채로운 구성이 돋보이는 곡으로, 장르를 넘나드는 전개와 '우리만의 새 길을 만들어'라는 메시지가 어우러져 효리수의 유쾌한 매력을 극대화한다.

'스키비디'는 발매 이후 음원 차트에서 존재감을 드러냈다. 지난달 31일 발매된 '스키비디'는 9월 3일 멜론 일간 차트 76위를 기록하며 인기몰이 중이다. 또한 '스키비디' 퍼포먼스 비디오는 5일 낮 12시 기준 773만 뷰를 돌파했다.

<뉴스1>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지