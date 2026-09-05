박위, KTX 논란 후 3년 전 영상까지…"공항에선 자기탓 아니라네요"

유튜버 박위가 KTX 폐쇄회로(CC)TV 공개 논란 이후 활동을 쉬고 있는 가운데, 3년 전 공개한 영상이 다시 주목받고 있다.

박위는 지난 2023년 9월 30일 자신의 유튜브 채널 '위라클'에 '미국 도착하자마자 터져버린 휠체어 바퀴..공항에선 자기탓 아니라네요'라는 제목의 영상을 올렸다.

영상에는 박위가 미국에 도착한 뒤 자신의 휠체어로 이동하던 중 오른쪽 타이어가 찢어지고 바람이 빠진 사실을 확인하는 모습이 담겼다.

박위는 "어떡하냐 진짜. 휠체어 타고 이렇게 오랫동안 펑크 난 상태로 다녀본 적이 없어서. 아 미치겠네. 어떻게 이런 일이 있냐"며 당황했다.

이후 박위와 일행은 약 1시간 거리에 있는 한국인이 운영하는 타이어숍을 찾아 문제를 해결했다.

최근 온라인에서는 해당 영상이 다시 공유되면서 제목과 영상 내용을 두고 다양한 반응이 나왔다.

앞서 박위는 KTX에서 하차하던 중 경사로를 지지하던 사회복무요원의 발에 걸려 넘어지는 사고를 당했다.

이후 사고 당시 CCTV 영상을 자신의 유튜브 채널에 공개했으나, 해당 사회복무요원의 모습이 담긴 영상을 공개한 것을 두고 논란이 일었다.

박위는 이후 영상을 삭제하고 "생각이 짧았다"며 사과했다.

이후 일부 유튜브 영상을 비공개로 전환했으며 최근 약 2주간 별다른 SNS 활동이나 신규 콘텐츠 업로드를 하지 않고 있다.

<뉴시스>

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