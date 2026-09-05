‘탈모 유전자’ 있는 남성, 비만치료제 투약시 탈모 위험 7% 높아져

사진은 구글 인공지능(AI) 제미나이가 생성한 가상 이미지.

유전적으로 탈모 소인을 가진 남성이 위고비, 오젬픽 등 GLP-1 계열 비만치료제를 투약할 경우 남성형 탈모 발생 위험이 추가로 7% 증가한다는 유전체 분석 결과가 나왔다.

이번 연구는 비만치료제 투약 후 나타나는 모발 탈락 현상이 단순한 체중 감량에 따른 영양 부족뿐 아니라 호르몬 수용체와 모낭 세포 사이의 직접적인 유전적 메커니즘에 기인할 수 있음을 규명한 첫 연구다.

미국 뉴욕대 그로스먼 의과대학 린 페투코바 교수가 이끈 국제 연구팀은 GLP-1 제제와 안드로겐성 탈모 사이의 유전적 인과성을 분석한 연구 논문을 앞선 3일(현지시간) 국제학술지 ‘피부과학연구저널(Journal of Investigative Dermatology)’에 발표했다.

위고비와 오젬픽의 주성분은 세마글루타이드로, 체내 식후 분비 호르몬인 GLP-1(글루카곤 유사 펩타이드-1)의 기능을 모방한 GLP-1 수용체 작용제다.

GLP-1은 소화기관에서 분비돼 췌장의 인슐린 분비를 촉진하고 뇌에 포만감 신호를 전달해 혈당과 식욕을 억제한다.

체내 호르몬은 표적 장기에 분포한 전용 수용체와 1대1로 결합해야 생물학적 기능을 수행하며, GLP-1 역시 전용 수용체에만 반응한다.

연구팀은 피험자에게 약물을 직접 투여하는 임상시험 대신, 선천적으로 비만치료제를 지속 투약한 것과 동일한 생체 환경을 지닌 집단을 추적하는 유전체 멘델 무작위 분석 기법을 택했다.

GLP-1 수용체를 발현시키는 ‘GLP1R’ 유전자가 선천적으로 활성화된 사람은 체내 수용체 수가 많아 동일한 양의 호르몬에도 민감하게 반응한다.

연구팀은 대규모 유전 데이터베이스인 eQTLGen(3만 1684명)과 Complex Traits Genetics(20만 5327명)에서 남성 유전 정보를 정밀 추출했다.

그 결과 연구팀은 확보된 23만 7011명의 유전체 데이터 중 앞머리와 정수리 모발이 집중적으로 탈락하는 안드로겐성 탈모 환자군을 선별했다.

연구팀은 GLP1R 유전자 활성도가 높은 집단과 일반 집단의 안드로겐성 탈모 발병률도 비교 분석했다.

분석 결과, GLP1R 유전자가 활발히 발현되는 집단은 비활성 대조군 대비 안드로겐성 탈모가 발생할 확률이 7% 더 높았다.

연구팀은 “세마글루타이드 등 GLP-1 유사 약물을 장기 투약할 경우 유전적으로 취약한 남성의 안드로겐성 탈모 발병 위험이 통계적으로 유의미하게 상승한다”고 결론지었다.

페투코바 교수는 “이번 연구는 GLP-1 약물 사용과 안드로겐성 탈모로 인한 남성형 탈모 위험 증가 사이에 유전적 연관성이 존재함을 처음으로 입증한 성과”라며 “그동안 임상 현장에서 두 현상의 상관관계가 지속적으로 의심돼 왔지만 과학적으로 인과성이 증명된 적은 없었다”고 설명했다.

한편 기존 임상에서 비만치료제 투약 후 보고된 탈모 증상은 급격한 체중 감량으로 인한 신체적 스트레스와 영양 불균형이 유발하는 일시적 ‘휴지기 탈모(Telogen Effluvium)’로 해석되는 경우가 지배적이었다.

그러나 이번 연구는 휴지기 탈모와 기전이 완전히 다른 유전성 ‘안드로겐성 탈모’ 위험이 호르몬 수용체 활성화 자체와 직결돼 있음을 밝혀냈다.

체중 감량 속도 조절이나 식이 보충만으로는 해결되지 않는 호르몬 경로의 부작용 가능성을 시사하는 대목이다.

연구팀은 향후 GLP-1 수용체 자극이 모낭 성장 주기와 세포 분열을 어떠한 생물학적 경로로 억제하는지 구체적인 분자 메커니즘을 밝히기 위한 후속 연구를 진행할 계획이다.

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