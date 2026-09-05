코르티스 '패션' 뮤비, 유튜브 1억뷰 돌파…자체 첫 억대 조회수

신인류 그룹 '코르티스(CORTIS)'의 데뷔 앨범 수록곡 '패션(FaSHioN)' 뮤직비디오가 유튜브 1억 뷰를 돌파했다. 팀의 첫 억대 조회 수 영상이다.

5일 소속사 빅히트 뮤직(하이브)에 따르면, 지난해 9월 하이브 레이블즈 유튜브 채널에 공개된 '패션' 뮤직비디오는 이날 오전 4시께 조회 수 1억 회를 넘어섰다.

'패션'은 멤버 전원이 공동 작업한 곡으로, 서던 힙합 기반의 강렬한 트랩 사운드 위에 빈티지 의류 등 일상적 취향을 직관적인 노랫말로 풀어냈다. 뉴질랜드의 대자연과 거친 공간감을 교차시킨 감각적인 영상미로 주목받았다.

음원 지표 역시 호조를 이어가고 있다. '패션'은 지난 7월 글로벌 음원 플랫폼 스포티파이에서 누적 2억 스트리밍을 돌파했다. 최근 5년 내 데뷔한 K-팝 보이그룹 단일곡 기준 최초 기록이다.

한편 코르티스는 미니 2집 타이틀곡 '레드레드(REDRED)'로 스포티파이 최신 '위클리 톱 송 한국'(8월28일~9월3일 자) 19주 연속 1위를 기록하는 등 국내외 주요 차트에서 장기 흥행을 이어가고 있다.

<뉴시스>

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