김상혁, 미스코리아 출신 소개팅녀에 "돌싱 괜찮나"

그룹 클릭비 출신 김상혁이 미스코리아 출신 쇼호스트 김라희 씨와 소개팅에 나서 호감을 드러냈다.

4일 방송된 채널A 예능 프로그램 '신랑수업2'에서는 김상혁이 김라희 씨와 기차 여행을 하며 소개팅을 하는 모습이 공개됐다.

앞서 첫 소개팅에서 말실수로 '애프터'에 실패했던 김상혁은 이날 송해나의 주선으로 김라희 씨와 만났다.

무궁화호에서 김라희 씨를 처음 만난 김상혁은 "처음 보자마자 소녀 같으면서도 아름다운 분이라는 생각이 들어 좋았다"며 미소를 보였다.

두 사람은 MBTI를 비롯해 조카와 운동 등 공통 관심사를 이야기하며 가까워졌다.

예산역에 도착한 뒤에는 함께 식사를 하며 연애관에 대해서도 대화를 나눴다.

이 과정에서 김상혁은 김라희 씨에게 "제가 '돌싱'인 건 괜찮은지?"라고 조심스럽게 물었다.

김라희 씨는 "알고 나왔다. 그럴 수 있죠"라고 답했다.

김상혁은 이후 제작진과의 인터뷰에서 "라희 씨만 괜찮다면 더 보고 싶은 마음이 있다"며 호감을 드러냈다.

두 사람은 이후 트랙터 열차를 타고 여행을 이어갔다. 김상혁은 김라희 씨의 가방을 고정해주고 선풍기 바람 방향을 돌려주는 등 자상한 모습을 보였다.

또 여행지 곳곳에서 김라희 씨의 사진을 찍어주며 데이트 분위기를 이어갔다.

여행 막바지 두 사람은 노을빛 바다 앞에서 일몰을 감상했다. 이때 김라희 씨가 "오늘 뭐가 제일 좋았어요?"라고 묻자 김상혁은 "지금!"이라고 답했다.

<뉴시스>

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