밤하늘 수놓을 불꽃축제…오후 8시 시작, 여의나루역 무정차

매년 100만명 이상이 찾는 대표 축제 중 하나인 한화그룹의 서울세계불꽃축제가 5일 여의도 한강공원 일대에서 열린다.



올해는 추석 연휴 시기와 외국인 관광 수요 등을 감안해 예년보다 3주가량 앞당겼다.

서울세계불꽃축제 2026을 하루 앞둔 4일 서울 영등포구 여의도 한강공원 일대에서 열린 '프리덤 250 기념 불꽃쇼 및 드론쇼'에서 불꽃이 터지고 있다. 연합뉴스

'당신의 빛을 찾아서'를 주제로 열리는 올해 행사에는 ㈜한화를 비롯해 미국과 영국 등 총 3개국 대표 불꽃팀이 참가한다.



불꽃쇼는 오후 8시 정각에 시작한다.



먼저 영국팀이 특별 제작한 불꽃이 넷플릭스 애니메이션 케이팝 데몬 헌터스의 삽입곡 '소다팝' 등에 맞춰 밤하늘을 물들인다. 이어 미국팀이 '카르미나 부라나: 오 포르투나' 등의 선율에 맞춰 어둠을 밝히는 빛의 웅장함을 표현한다.



㈜한화는 고흐의 대표작 '별이 빛나는 밤'에서 영감을 받아 불꽃쇼를 펼친다. 가수 이소라의 노래 '바람이 분다'에 맞춰 감성적인 불꽃 장면도 연출한다.



올해는 원효대교를 활용한 일명 '타워불꽃'과 다양한 패턴이 추가된 '브릿지연출'이 주요 관람 포인트다. 원효대교를 중심으로 한강 상공 양쪽에서 불꽃이 대칭적으로 펼쳐지는 '데칼코마니' 연출은 서울세계불꽃축제만의 시그니처로 원거리의 넓은 지역에 있는 많은 관람객이 와이드한 불꽃을 즐길 수 있도록 했다.



대규모 인파가 몰리는 만큼 안전하고 쾌적한 불꽃 축제를 위한 관리 체계도 강화한다.



서울시는 소방·자치구·경찰·한화그룹 등 유관기관과 함께 '종합안전본부'를 설치, 행사장 인파와 교통상황, 돌발상황 등 대응을 총괄한다. 총 6천800명의 안전관리·질서유지 인력이 투입된다.



서울경찰청은 오후 3시부터 자정까지 여의동로(마포대교 남단∼63빌딩) 차량 통행을 전면 통제한다. 이날 오전 9시부터 다음 날인 6일 오전 3시까지 행사 준비와 철수 등으로 원효대교 차량도 양방향 전면 통제된다.



인파가 가장 몰릴 것으로 예상되는 여의나루역은 오후 7시부터 10시까지 3시간 동안 열차가 무정차 통과한다.



한편 ㈜한화는 축제 현장을 직접 방문하기 어려운 시민을 위해 공식 유튜브 채널 '한화TV'를 통해 여의도 불꽃쇼를 실시간 중계할 예정이다.

<연합>

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