휘발유 1860원·경유 1845원…국내 기름값 16주째 하락

이번 주 전국 주유소의 휘발유와 경유 평균 판매가격이 16주 연속 하락세를 이어갔다. 휘발유·경유 평균 판매가격은 1800원대를 유지했다.

서울 시내 주유소 기름값. 연합뉴스

국제유가가 미국과 이란 간 긴장이 다시 고조되면서 큰 폭으로 오른 가운데 정부는 국내 석유제품 가격 안정을 위해 최고가격을 유지하고 있다.

5일 한국석유공사 유가정보시스템 오피넷에 따르면 9월 첫째 주(8월 30일∼9월 3일) 전국 주유소 휘발유 평균 판매가격은 L당 1860.2원으로 전주보다 1.1원 내렸다.

지역별로는 서울의 평균 판매가격이 1906.6원으로 전국에서 가장 높았으며, 전주보다 1.2원 내렸다. 가격이 가장 낮은 대구는 1833.0원으로 전주 대비 1.2원 하락했다.

상표별 가격은 GS칼텍스 주유소가 1863.3원으로 가장 높았고, 알뜰주유소가 1851.0원으로 가장 낮았다.

경유 평균 판매 가격은 지난주보다 0.7원 내린 1844.5원을 기록했다.

이번 주 국제 유가는 미국과 이란 간 공방이 다시 격화하면서 호르무즈 해협의 물류 차질 우려가 커진 데 따라 큰 폭으로 상승했다.

수입 원유 가격 기준인 두바이유는 지난주보다 배럴당 7.6달러 오른 99.9달러였다.

국제 휘발유 가격은 8.8달러 상승한 120.8달러, 국제 자동차용 경유 가격은 8.1달러 오른 159.2달러였다.

국제유가 변동은 통상 2∼3주가량 차이를 두고 국내 주유소 가격에 반영된다.

정부는 국제유가 변동에 따른 국내 석유제품 가격 영향을 줄이기 위해 석유 최고가격을 유지하고 있다.

지난달 21일 지정된 9차 석유 최고가격은 8차와 같은 수준으로 지정됐다. 휘발유는 L당 1784원, 경유는 1773원, 등유는 1380원이다.

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