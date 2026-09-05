여에스더 “이영애보다 더 예뻐”...출근 준비 끝나자 홍혜걸 감탄

의학박사 홍혜걸이 아내인 여에스더의 민낯부터 출근 준비를 마친 모습까지 지켜보며 특유의 장난스러운 입담을 선보였다. 마지막에는 배우 이영애까지 언급하며 아내의 외모를 극찬했다.

의학박사 홍혜걸이 아내인 여에스더의 민낯부터 출근 준비를 마친 모습까지 지켜보며 특유의 장난스러운 입담을 선보였다. 마지막에는 배우 이영애까지 언급하며 아내의 외모를 극찬했다. 여에스더의 에스더TV

4일 여에스더의 유튜브 채널 ‘여에스더의 에스더TV’에는 ‘인간극장, 영화배우보다 예쁜 내 아내의 출근길 ep.1’이라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상은 아침에 잠에서 깨어난 여에스더의 모습으로 시작됐다. 잠옷을 입은 채 등장한 여에스더는 화장을 하지 않은 얼굴이 민망한 듯 손으로 얼굴을 가리며 쑥스러워했다.

이를 지켜보던 홍혜걸은 아내의 행동을 두고 농담을 이어갔다. 그는 화장을 하지 않았다는 이유로 얼굴을 가리는 여에스더를 향해 “주책이다”며 “60넘은 할머니가 예쁜 척”이라는 짓궂은 표현을 사용하는 등 장난스럽게 놀렸다.

여에스더는 잠에서 깬 직후 자신의 눈을 만지며 쌍꺼풀을 만들어 보는 모습도 보였다. 이와 관련해 그는 평소 구독자들로부터 쌍꺼풀 수술에 대한 의견을 듣고 있다고 밝혔다. 구독자 가운데에는 수술을 하지 말라는 의견부터 하더라도 최대한 얇고 자연스럽게 해야 한다는 조언까지 다양한 반응이 있다는 설명이었다.

아내의 이야기를 들은 홍혜걸은 “쌍수를 왜 하냐”며 “지금도 눈이 얼마나 예쁜데”라고 여에스더의 외모를 칭찬했다.

시간이 지나 여에스더가 본격적인 외출 준비에 들어가면서 분위기도 달라졌다. 여에스더는 화장과 헤어스타일링 등을 마친 뒤 빨간색 의상을 입고 출근할 준비를 마쳤다.

민낯으로 잠에서 막 깬 모습과 달리 한껏 단장한 아내를 본 홍혜걸은 크게 놀라는 모습을 보였다. 그는 여성의 화장 전후 차이에 대해 농담을 던지는 한편, 여에스더의 완성된 스타일을 보며 “요즘 당신이 진짜 미모가 물이 올랐다”며 감탄했다.

여기서 그치지 않았다. 홍혜걸은 여에스더의 외모를 칭찬하는 과정에서 배우 이영애의 이름까지 꺼냈다. 그는 “이영애보다 더 예뻐”라며 아내에 대한 남다른 애정을 드러냈다.

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