“호텔서 자고 조성진·웨인 티보 본다”…가을 호캉스가 달라졌다

호텔에서 쉬는 것만으로는 아쉽다면 올가을에는 예술을 곁들인 호캉스를 즐겨볼 만하다.

조선호텔앤리조트 제공

호텔 업계가 미술 전시부터 세계적인 클래식 공연까지 문화예술 콘텐츠와 숙박을 결합한 상품을 잇달아 내놓고 있다. 객실과 조식, 수영장 이용권을 묶는 데 그쳤던 호캉스 상품이 이제 전시와 공연 관람까지 영역을 넓히는 모습이다.

호텔 안에서 휴식을 취한 뒤 미술관으로 향하거나 공연을 보고 호텔에서 하루를 마무리할 수 있어 주말 문화생활과 숙박을 한 번에 해결하려는 수요를 겨냥했다.

5일 업계에 따르면 웨스틴 조선 서울은 현대미술 전시를 결합한 객실 패키지 ‘아트 스테이: 웨인 티보 전’을 선보였다.

호텔이 국내외 주요 전시와 손잡고 선보이는 여덟 번째 문화 패키지다. 패키지 이용객에게는 오는 19일부터 내년 2월 21일까지 서울 동대문디자인플라자(DDP)에서 열리는 현대카드 컬처프로젝트 31 ‘웨인 티보 전 The Order of Things’ 초대권을 제공한다.

이번 전시에서는 1960년대 미국 소비문화의 상징인 케이크와 아이스크림 등 디저트부터 사물과 도시 풍경까지 웨인 티보의 대표작 105점을 만날 수 있다.

스위트 객실 이용객에게는 호텔 베이커리 ‘조선델리’에서 사용할 수 있는 6만원 이용권도 제공한다. 전시에서 웨인 티보의 대표 소재인 디저트 작품을 감상한 뒤 실제 호텔 디저트를 맛볼 수 있도록 상품 구성을 연결했다.

웨스틴 클럽 조식과 칵테일 아워, 실내 수영장, 피트니스 클럽, 사우나 이용 혜택도 포함된다. 패키지는 내년 1월 31일까지 운영되며 디럭스 객실 기준 가격은 50만8200원부터다.

머큐어 서울 마곡은 마이아트뮤지엄 원그로브점과 손잡고 ‘아트풀 오텀’ 패키지를 마련했다.

한불수교 140주년을 기념해 열리는 ‘봉주르, 장자크 상페: 세상을 그린 시선’ 특별전과 호텔 숙박을 묶었다.

객실 1박과 전시 관람권 2매, 엠라운지&바 1만원 이용권, 한정판 키홀더로 구성했다. ‘꼬마 니콜라’로 국내에서도 친숙한 프랑스 삽화가 장 자크 상페의 원화 드로잉과 포스터, 희귀 판화 등 약 130점을 감상할 수 있다.

상페 특별전이 국내에서 약 10년 만에 열리는 만큼 호텔은 전시 이미지를 활용한 키홀더를 별도로 제작해 패키지 이용객에게 제공한다.

투숙 기간은 오는 10일부터 11월 30일까지이며 전시는 내년 1월 3일까지 이어진다.

미술뿐 아니라 클래식 공연을 객실과 묶은 상품도 있다.

시그니엘 부산은 피아니스트 조성진과 빈 필하모닉 오케스트라의 내한공연을 함께 즐길 수 있는 ‘심포니 오브 시그니엘 Ⅲ’를 선보였다.

객실 1박과 다음 달 26일 부산콘서트홀에서 열리는 ‘2026 빈 필하모닉 내한공연: 투간 소키에프 & 조성진’ R석 관람권 2매, 공연 프로그램북 교환권 1매, 발레파킹 서비스 등이 포함된다.

지휘자 투간 소키에프가 빈 필하모닉을 이끌고 조성진이 협연자로 나서 베토벤 피아노 협주곡 제4번과 브람스 교향곡 제2번 등을 들려준다. R석 정상 가격은 1장당 50만원이다.

시그니엘 부산이 클래식 공연을 숙박과 묶은 것은 이번이 처음이 아니다. 지난 4월 임윤찬 독주회와 6월 조성진 체임버 콘서트를 연계한 상품을 내놨고 두 패키지 모두 판매 시작 직후 조기 완판됐다.

이번 상품은 세 번째 시리즈로 투숙 기간은 다음 달 25~26일이다.

글로벌 명품 브랜드와 손잡은 호텔도 있다.

JW 메리어트 동대문 스퀘어 서울은 루이비통 전시 ‘비저너리 저니 서울(Louis Vuitton Visionary Journeys Seoul)’ 관람 혜택을 포함한 ‘럭셔리 스테이 & 익스피리언스’ 상품을 운영하고 있다.

이그제큐티브 객실과 스위트에 2박 이상 머물 경우 최대 20% 객실 할인과 함께 전시 우선 입장 혜택을 받을 수 있다.

한정 수량의 전시 기념품과 다국어 오디오 가이드도 제공한다. 금·토요일에는 한국어 프라이빗 그룹 도슨트 투어도 이용할 수 있다. 타볼로24 조식과 이그제큐티브 라운지, 실내 수영장 이용도 포함된다.

투숙 가능 기간은 내년 2월 28일까지다. 호텔 숙박과 미술관 전시를 묶는 데서 한발 더 나아가 글로벌 럭셔리 브랜드의 전시 경험을 객실 상품의 혜택으로 끌어들인 사례다.

문화 콘텐츠를 외부 전시 관람권 형태로 제공하지 않고 호텔 안으로 직접 끌어들이는 곳도 있다.

소피텔 앰배서더 서울은 세계적인 아트페어 ‘프리즈 서울 2026’을 맞아 오는 14일까지 호텔 6층에서 ‘큐레이티드 랑데부(Curated Rendezvous)’ 아트 컨시어지 팝업을 운영한다.

감정 기반 아트 큐레이션 플랫폼 플로미와 협업해 방문객이 간단한 정서 테스트를 하면 현재 감정에 맞는 작품과 사운드, 작가의 이야기를 추천해주는 방식이다.

공간은 정서 테스트존과 큐레이션존, 아트존, 메이킹존, 야외 전시존 등으로 꾸몄다. 직접 굿즈를 만들거나 작품을 감상할 수 있으며 호텔 투숙객뿐 아니라 일반 방문객도 무료로 이용할 수 있다.

호텔이 단순히 잠을 자는 공간을 넘어 전시와 공연을 경험하는 문화 공간으로 바뀌고 있는 셈이다.

특히 가을은 프리즈 서울과 키아프를 비롯한 대형 미술 행사가 몰리고 클래식 공연도 본격화되는 시기다. 올해 키아프 서울은 이달 2일부터 6일까지 서울 코엑스에서 열린다.

객실 할인 경쟁만으로 고객을 끌어들이기 어려워지면서 호텔들도 ‘무엇을 하며 하루를 보낼 수 있는가’로 승부처를 옮기고 있다. 전시를 보고 호텔에서 쉬고, 공연 관람 뒤 곧바로 객실로 돌아오는 식이다.

올가을 호텔가의 호캉스 경쟁은 객실의 크기나 수영장 전망을 넘어 얼마나 특별한 하루를 만들어주느냐로 넓어지고 있다.

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