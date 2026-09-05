“귀신에게 전화 걸면 잡으러 온다”…테마파크, 가을밤 ‘공포 전쟁’

올가을 국내 테마파크들이 ‘귀신’을 앞세운 시즌 경쟁에 들어간다.

서울랜드 제공

호박과 유령 장식으로 공간을 꾸미던 기존 할로윈 행사에서 한발 더 나아가 관람객이 직접 귀신과 통화하고, 미션을 수행하거나 세계관 속 인물로 참여하는 ‘체험형 콘텐츠’가 전면에 등장했다.

5일 업계에 따르면 서울랜드는 이날부터 11월 1일까지 가을 축제 ‘K도파민 고스트 페스티벌’을 연다.

이번 축제의 핵심은 서울랜드가 여름부터 선보여 온 ‘K귀신’ 세계관의 확장이다. 저승사자와 구미호, 처녀귀신 등 한국형 귀신에 드라큘라, 유령마녀, 프랑켄슈타인 등 서양의 대표적인 고스트 캐릭터를 합류시킨다.

한국 귀신과 서양 할로윈 캐릭터를 한 공간에 섞어 서울랜드만의 ‘K할로윈’을 만들겠다는 전략이다.

눈에 띄는 콘텐츠는 신규 이벤트 ‘귀신 장난전화’다.

‘귀신에게 장난전화를 걸면 귀신이 나를 잡으러 온다’는 설정으로, 참가자는 실제 귀신 캐릭터와 전화 통화를 하면서 현장을 돌아다니는 귀신에게 붙잡히지 않아야 한다.

관람객이 공연을 바라보는 데 그치는 것이 아니라 게임 참가자가 돼 귀신과 직접 상호작용하는 이머시브 방식이다.

서울랜드는 공연 콘텐츠도 확대한다. 퍼포먼스 뮤지컬 ‘구미호와 고스트파티’에서는 한국의 구미호와 서양 할로윈 고스트의 만남을 하나의 이야기로 풀어낸다.

록과 팝, 댄스 음악에 맞춘 군무와 불 저글링 등을 더해 공포보다는 코믹한 분위기를 강화했다. 여름철 호응을 얻었던 ‘K귀신노래자랑’과 ‘K랜덤플레이댄스’도 가을까지 이어간다.

파크 내 크리스마스365타운에는 새로운 ‘펌킨 하우스’가 들어선다. 크리스마스 공간을 찾아온 뱀파이어와 유령들이 파티를 벌인다는 설정으로 호박과 고스트 장식을 더해 낮과 밤 서로 다른 분위기의 포토존으로 꾸민다.

경쟁사들도 가을 시즌 준비에 속도를 내고 있다.

에버랜드는 오는 12일 가을축제를 시작하고 대표 호러 테마존 ‘블러드시티’를 다시 꺼내 든다.

올해는 블러드시티가 첫선을 보인 지 10년째 되는 해다. 에버랜드는 ‘블러드시티 제로 : 지옥의 문’을 내걸고 지난 10년간 등장했던 좀비 캐릭터와 세계관을 집결시킬 예정이다.

특히 올해는 방문객이 직접 세계관 안으로 들어가 주인공처럼 움직이는 대규모 이머시브 호러 콘텐츠를 예고했다. 공간을 구경하고 공연을 보는 방식에서 한층 더 적극적인 체험형 콘텐츠로 진화하는 셈이다.

흥행 조짐도 일찌감치 나타났다.

에버랜드가 지난달 24일부터 사회관계망서비스(SNS)에 공개한 블러드시티 티저 이미지와 영상은 공개 사흘 만에 합산 조회수 100만회를 넘어섰다. 생성형 인공지능(AI)을 활용해 평범한 인물이 좀비로 변하는 모습을 연출하며 축제 시작 전부터 관심을 끌어냈다.

에버랜드는 2017년 블러드시티를 시작한 이후 외부 콘텐츠와의 협업도 확대해왔다. 2022~2023년에는 넷플릭스 ‘오징어 게임’의 채경선 미술감독과 협업했고, 2024년에는 넷플릭스 IP를 활용한 대규모 야외 체험 공간을 선보였다. 지난해에는 ‘오즈의 마법사’를 호러 세계관으로 재해석했다.

레고랜드 코리아도 오는 11일부터 11월 15일까지 가을 시즌 행사 ‘Brick or Treat’를 운영한다.

서울랜드와 에버랜드가 청소년·성인까지 겨냥한 호러 체험을 강화했다면 레고랜드는 어린 자녀를 둔 가족 고객에 초점을 맞췄다.

대표 프로그램 ‘장난꾸러기 몬스터 원정대’는 드라큘라와 거미 여인이 숨긴 파티 준비물을 찾아다니는 미션형 콘텐츠다. 참가자가 파크 곳곳을 돌아다니며 과제를 완료하면 배지와 간식을 받고 댄스파티까지 참여할 수 있다.

어린이가 직접 할로윈 의상을 입고 무대에 오르는 ‘오늘의 몬스터 스타’도 마련했다. 2014~2023년생 어린이가 참가할 수 있으며, 우승자에게는 레고랜드 이용권 등 경품이 제공된다.

레고 블록을 활용한 체험도 접목했다. 노란색과 검은색 브릭으로 가을·할로윈 작품을 만드는 콘테스트와 직접 만든 레이싱카를 시험하는 체험 프로그램 등이 운영된다. 할로윈 오프닝 세리머니와 뱀파이어 캐릭터가 진행하는 DJ 파티도 열린다.

업계의 가을 시즌 경쟁이 ‘얼마나 무섭게 꾸몄느냐’에서 ‘얼마나 직접 참여하게 만드느냐’로 이동하고 있는 셈이다.

테마파크 입장에서는 봄 나들이와 여름 물놀이 성수기가 끝난 뒤 찾아오는 가을철 방문객을 붙잡아야 한다. 할로윈이라는 계절적 소재에 자체 캐릭터와 지식재산권(IP), 공연, 게임을 결합하면 같은 공간에서도 매년 새로운 콘텐츠를 내놓을 수 있다는 장점이 있다.

특히 짧은 영상과 인증사진을 SNS에 올리는 소비가 일상화되면서 강렬한 캐릭터와 세계관, 관람객 참여 요소는 온라인 확산에도 유리하다. 에버랜드 블러드시티 티저가 정식 개막 전부터 100만 조회수를 기록한 것도 이 같은 흐름을 보여준다.

올해는 전략도 뚜렷하게 갈린다. 서울랜드는 저승사자·구미호 등 한국형 소재를 서양 고스트와 결합한 ‘K할로윈’을, 에버랜드는 10년간 축적한 블러드시티 세계관을 활용한 강도 높은 몰입형 공포를 앞세운다. 레고랜드는 귀여운 몬스터와 미션, 블록 체험을 통해 어린이까지 즐길 수 있는 가족형 할로윈에 집중한다.

결국 올가을 테마파크 경쟁의 승부처는 단순히 귀신을 많이 등장시키는 데 있지 않다. 방문객을 얼마나 오래 세계관 안에 머물게 하고, 직접 참여하게 만들 수 있느냐가 관건이 될 전망이다.

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