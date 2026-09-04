농협, 임원·집행간부 대상 AI 교육…“경영·업무에 적극 활용”

3일 서울 중구 농협중앙회 본관에서 열린 경영진 AI 아카데미에서 대상자들이 교육을 수강하고 있다. 농협중앙회 제공

농협중앙회가 범농협 경영진을 대상으로 인공지능(AI) 교육을 실시하고 조직의 AI 전환(AX) 역량 강화에 나섰다.

농협중앙회는 3일 서울 중구 본관에서 범농협 임원 및 집행간부를 대상으로 ‘경영진 AI 아카데미’ 1차 교육을 진행했다고 밝혔다.

이번 교육에서는 생성형 AI와 AI 에이전트의 최신 동향을 비롯해 국내외 기업의 AI 활용 사례, AI를 활용한 의사결정 등을 다뤘다.

특히 AI 기술 자체에 대한 이해에 그치지 않고 경영 현안과 실제 업무에 AI를 적용할 수 있는 활용 역량을 높이는 데 초점을 맞췄다.

농협은 이번 교육을 통해 경영진이 AI를 의사결정과 업무 혁신을 지원하는 도구로 활용하고 조직의 AX 전환을 주도할 수 있도록 지원할 계획이다. 교육은 총 2차례에 걸쳐 진행된다.

아울러 전 직원을 대상으로 AI 교육을 지속적으로 실시해 범농협 차원의 AI 활용 문화를 확산한다는 방침이다.

박서홍 농협중앙회 부회장은 “AX 경쟁력은 새로운 기술을 도입하는 데 그치지 않고 이를 경영과 업무에 얼마나 효과적으로 활용하느냐에 달려 있다”며 “경영진부터 AI에 대한 이해와 활용 역량을 높여 조직의 변화를 이끌고, 이를 농업·농촌의 미래 경쟁력을 높이는 혁신으로 이어가겠다”고 말했다.

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