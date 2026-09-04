한소희 "드 니로와 민식 선배, 감히 비교할 건 아냐"

배우 한소희가 영화 '인턴'에서 호흡을 맞춘 최민식의 연기에 대한 생각을 밝혔다.

4일 CGV 용산아이파크몰에서 영화 '인턴'의 언론시사회가 열렸다. 이 자리에는 김도영 감독과 배우 최민식, 한소희, 김준한, 류혜영이 참석했다.

배우 한소희. 뉴시스

'인턴'은 회사 설립 후 3년 만에 패션계의 다크호스로 급부상한 '선우'(한소희)의 회사에 경력 37년 차 실버 인턴 '기호'(최민식)가 입사하면서 시작되는 이야기를 그렸다.

이 영화는 로버트 드 니로와 앤 해서웨이가 주연한 영화 '인턴'(2015)을 원작으로 한다.

한소희는 원작과 차별화되는 캐릭터의 특징을 묻자 "원작에서 봤던 드 니로의 연기가 촬영장에서 민식 선배한테 언뜻 언뜻 보이지는 않았던 것 같다"고 했다.

이어 "민식 선배만의 철학과 스타일이 있었기 때문에 원작 배우(드 니로)와 민식 선배를 두고 감히 비교할 건 아닌 것 같다"고 했다.

그러면서 "민식 선배의 가장 큰 울림이 있었던 부분은, 마지막에 회사를 아울러 보는 신이 있다. 그 신만큼은 감히 말씀드리자면 원작에서는 볼 수 없었던 그림 아닐까 라는 생각을 했다"고 말했다.

'82년생 김지영', '만약에 우리'를 만든 김도영 감독이 연출했다. 김준한은 실리주의 부대표 '영환' 역을, 류혜영은 AI 과몰입 경영지원 팀장 '민아' 역을 맡았다. 강태오는 선우의 남편 '민욱'으로 특별출연했다. 16일 개봉한다.

<뉴시스>

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