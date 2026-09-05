기득권을 향한 칼끝이 자신을 향할 때…용혜인과 염흥방[김세희의 역사ON]

과거는 현재를 관통합니다. 문명은 발전했지만 수천·수백 년 전 벌어진 사건과 문제는 오늘날 다른 모습으로 되풀이됩니다. 특히 사회·정치·경제 분야에서 빚어지는 고질적 병폐는 시대를 달리해 반복되고 있습니다. ‘김세희의 역사ON’은 이런 문제의식에서 출발합니다. ‘고려사’와 ‘고려사절요’, ‘조선왕조실록’, ‘삼국사기’ 등 사료에 기록된 사건·인물·제도를 오늘의 현안과 연결해 살펴보고 논평하고자 합니다. 과거를 성찰의 거울로 삼아 오늘의 현실을 이해할 단서를 찾겠습니다.

고려 말 염흥방이라는 인물이 있었다. 곡성부원군 염제신의 아들로 명문대가의 촉망받는 인재였다.

그러나 처음부터 기득권의 상징 같은 인물은 아니었다. 오히려 실력으로 자신의 길을 열었다. 그는 고위 관료의 인척에게 관직 진출의 길을 열어주던 음서제에 기대지 않고, 과거에 장원급제해 관직에 진출했다. 학식도 뛰어나 문집인 ‘동정집’을 남기기도 했다.

관료로서 능력은 돋보였다. 공민왕의 명으로 국학(國學) 공사의 책임자를 맡았을 때 문신들에게 품계에 따라 베를 내도록 했다. 녹봉이 적은 전교랑 윤상발이 옷을 팔아 베 50단을 내놓은 것을 거론하며 고위 관료들을 압박했고, 열흘 만에 베 1만단을 모아 공사에 보탰다.

권신에게 맞서다 정치적 보복도 당했다. 1375년 간관인 이첨과 전백영이 당시 권력을 장악한 이인임과 지윤을 탄핵하는 상소를 올렸는데, 그까지 이인임을 모해한 혐의로 정몽주·이숭인 등과 함께 유배됐다. 한때 권신의 전횡을 비판하던 사대부들과 같은 편에 서 있던 셈이다.

그러나 관직에 복귀한 뒤 그의 행보는 달라졌다. 과거 자신을 내쳤던 이인임, 임견미 등과 어울리면서 권력형 부정 축재와 청탁, 매관매직 등을 자행했다. 오히려 그가 비판하고 맞섰던 인물을 자기도 모르게 닮아갔다. 어느 날 그는 이부형 이성림과 고향 집에 갔다가 거리에서 권세가의 종이 백성을 수탈하는 모습을 풍자한 광대놀음을 봤는데, 자신을 풍자하는지도 모르고 재미있게 구경했다고 한다. 결국 그의 노비가 토지를 탈취한 사건이 화근이 돼 몰락했다.

용혜인 성평등가족부 장관 후보자가 4일 오전 서울 서대문구 한국청소년활동진흥원에 마련된 인사청문회 준비 사무실로 출근하고 있다. 뉴스1.

약 640년 뒤, 시민운동가 출신 기본소득당 용혜인 의원은 국무위원 후보자가 됐다. 그의 출발점 역시 권력의 바깥이었다. 경희대 재학 시절 한진중공업 희망 버스에 참여했고, 알바연대와 알바노조 등에서 활동했다. 2014년 세월호 참사 직후에는 사고 당시 선내 안내방송을 비유해 ‘가만히 있으라’ 침묵 행진을 공개 제안하며 이름을 알렸다. 당시 그는 “세월호 참사는 돈이 생명보다 더 중요한 사회이기에 일어났다. 말도 안 되는 죽음이 반복되지 않도록 이제는 더이상 가만히 있지 않겠다”고 했다.

그랬던 용 후보자가 이제 자신이 누리는 기득권 하나를 내려놓는 문제로 논란의 중심에 섰다. 21·22대 총선에서 민주당이 주도한 비례연합정당을 통해 연속으로 비례대표에 당선된 그는 성평등가족부 장관 후보자로 지명된 후, 의원직을 유지하겠다는 뜻을 밝혔다. 그는 당의 유일한 국회의원인 자신이 사퇴하면 기본소득당이 원외정당이 된다는 이유를 들었다. 문제는 6년 전 그의 모습이다. 당시 그는 국고보조금을 받는 정당을 ‘기생충’에 빗대며 보조금 폐지를 주장했다. 과거 자신이 비판했던 제도의 혜택을 지키기 위해 의원직을 유지하려는 것 아니냐는 비판이 나오는 이유다.

배우자를 둘러싼 논란도 겹쳤다. 용 후보자의 배우자는 기본소득당 핵심 당직자로 근무하며 최근 5년간 1억2000여만원의 급여를 받았다. 용 후보자가 2020∼2024년 정치자금 약 3억원을 특별당비로 당에 납부한 사실도 알려졌다. 이를 두고 정치자금이 당을 거쳐 배우자에게 우회적으로 흘러간 게 아니냐는 주장이 제기돼 경찰 고발로 이어졌다.

이젠 청년 시절마저 논란이 일고 있다. 노동당 언더(비선)조직에서 벌어지는 성차별적·위계적 문화에 대해 방관하고, 세월호 침묵시위 ‘가만히 있으라’의 본래 제안자도 아니라는 주장까지 나온다.

물론 염흥방의 탐학과 지금 용 후보자를 둘러싼 논란이 같은 성격일 수는 없다. 그럼에도 염흥방의 이야기가 용 후보자에게 던지는 질문은 유효하다. 권력 밖에서 기득권을 비판하는 것보다 어려운 일은 권력을 가진 뒤에도 자신에게 같은 잣대를 들이대는 것이다. 장관직과 의원직 사이에서 어떤 결정을 내리든, 그가 설명해야 할 것은 과거에 외쳤던 원칙과 지금의 행보 사이에 벌어진 거리다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지