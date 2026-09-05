삼척시, 홍보대사에 홍수환 전 복싱 세계챔피언 위촉

홍수환 전 복싱 세계챔피언이 강원 삼척시 홍보대사에 위촉됐다.

삼척시는 4일 홍수환 전 복싱 세계챔피언을 홍보대사로 위촉하고 위촉패를 수여했다고 밝혔다.

삼척시 홍보대사에 임명된 홍수환 전 복싱 세계챔피언이 박상수 삼척시장과 기념촬영하고 있다. 삼척시 제공

위촉기간은 이날부터 2028년 9월 3일까지 2년간이다. 시는 이번 위촉을 계기로 홍수환 홍보대사의 대중적 인지도와 활동 경험을 살려 삼척의 매력을 전국적으로 홍보할 수 있을 것으로 보고 적극적으로 홍보활동을 펼칠 계획이다.

홍수환 홍보대사는 1977년 파나마에서 열린 세계복싱협회(WBA) 주니어페더급 챔피언 결정전에서 네 차례 다운을 이겨내고 KO승을 거두며 세계챔피언에 올라 ‘4전 5기’의 신화로 유명하다. 은퇴 이후에는 각종 방송활동과 강연 등의 다양한 활동을 이어오고 있다.

시는 이번 위촉을 계기로 홍보대사의 활동 분야와 주요 행사·사업을 연계해 홍보 효과를 높일 계획이다.

특히 홍수환 홍보대사의 체육 분야의 인맥과 경험을 토대로 각종 스포츠 관련 대회와 전지훈련단 유치에도 더욱 박차를 가할 예정이다.

또 행사와 시민 참여행사를 비롯해 관광·축제 등 다양한 분야에서 삼척의 매력을 알릴 수 있는 활동을 지원해 나갈 방침이다.

홍수환 홍보대사는 “삼척시 홍보대사로 위촉돼 매우 뜻깊게 생각한다”며 “홍보대사로서 삼척 곳곳을 직접 보고 경험하면서 제가 느낀 삼척의 매력을 많은 분들에게 알리는 데 힘을 보태겠다”고 말했다.

삼척시 관계자는 “홍수환 홍보대사가 가지고 있는 경험과 인지도가 삼척의 매력을 보다 폭넓게 전하는 데 도움이 될 것으로 기대한다”며 “체육행사를 비롯해 관광과 축제 등 다양한 분야에서 홍보대사의 강점을 십분 살릴 수 있도록 추진해 나가겠다”고 말했다.

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