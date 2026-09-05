“AGI 시대가 왔다”…인간 수준 AI, 정말 등장했나 [핫 IT(잇)슈]

빛의 속도로 변하는 IT 업계 주요 이슈를 짚고, 그 배경과 파장을 분석합니다. 인공지능(AI), 플랫폼, 통신, 클라우드, 반도체 등 기술 변화가 기업과 산업, 일상에 어떤 영향을 미치는지 쉽게 풀어서 전합니다.

“범용인공지능(AGI) 시대에 오신 것을 환영합니다.”

오픈AI가 지난 3일(현지시간) 새로운 최상위 인공지능(AI) 모델 ‘GPT-6 아스트라’를 공개하며 던진 메시지입니다. 그레그 브록먼 오픈AI 사장은 아스트라를 “세대적 도약”이라고 평가하면서 이번 모델이 AGI 시대의 시작일 수 있다고 말했습니다.

오픈AI 공식 홈페이지 갈무리

AGI는 특정 영역에서만 뛰어난 현재 AI와 달리 인간처럼 다양한 분야의 문제를 이해하고 해결할 수 있는 AI를 뜻합니다. 다만 AGI를 정하는 기준은 없습니다. 오픈AI는 자사 헌장에서 AGI를 ‘경제적으로 가치 있는 대부분의 업무에서 인간보다 뛰어난 고도로 자율적인 시스템’이라고 정의합니다.

아스트라는 지금까지 나온 모델 가운데 이 기준에 가장 가깝다는 게 오픈AI 주장입니다. 보편적 기준은 없기 때문에 AGI를 단언할 수는 없지만 훗날 돌아봤을 때 지금을 AGI 탄생의 순간으로 기억할지도 모른다는 겁니다.

아스트라는 컴퓨터와 웹 브라우저를 직접 조작해 업무를 수행합니다. 세금 신고 자료를 정리하고, 일자리를 검색·비교하고, 법률 문서를 만들거나 게임과 웹사이트를 개발하는 식입니다. 소프트웨어 개발과 과학, 사이버보안, 전문 사무 업무 등에서도 최고 수준 성능을 기록했습니다. 수학 난제 평가 ‘프런티어매스 티어4’에서는 98%, 추론능력을 평가하는 ‘ARC-AGI-3’에서는 99.9%를 기록했습니다.

오픈AI가 강조하는 건 업무 수행 능력입니다. 사람이 컴퓨터로 처리하는 복잡한 업무를 여러 단계로 나눠 계획하고, 필요한 도구를 사용해 결과까지 만들어내는 겁니다. 오픈AI 설명대로라면 인간이 컴퓨터로 하는 대부분의 일을 아스트라가 해낼 수 있습니다.

아스트라만 인간의 영역에 다가서고 있는 건 아닙니다. 앤트로픽은 이틀 앞서 ‘클로드 페이블 5.1’과 ‘클로드 미토스 5.1’을 공개했습니다. 페이블 5.1은 코딩과 전문 지식 업무에 최적화된 앤트로픽의 최고 범용 모델입니다. 장시간 이어지는 에이전트 업무와 연구 능력을 끌어올렸습니다. 앤트로픽은 AI가 과학 연구에 본격적으로 기여할 미래를 미리 보여주는 모델이라고 소개했습니다.

미토스 5.1은 페이블과 같은 기반 모델로 안전장치 강도를 줄인 연구용 모델입니다. 사이버보안과 생명과학 능력을 더 폭넓게 사용할 수 있게 설정했습니다. 강력한 성능이 악용될 수 있기 때문에 검증된 사이버보안 전문가와 생명과학 연구기관 등에만 제한적으로 제공됩니다.

아스트라와 페이블·미토스의 등장은 현재 AI 성능 수준을 보여줍니다. 몇 년 전만 해도 생성형 AI는 시험 문제를 풀고, 문맥을 이해해 문장을 만드는 능력으로 평가됐습니다. 이제는 전문 소프트웨어 엔지니어처럼 코드를 만들고, 연구자의 업무를 돕고, 컴퓨터를 직접 조작하며 여러 단계를 거쳐 업무를 끝냅니다.

그렇다면 정말 AGI가 등장한 걸까요. 아직 단정하기는 어렵습니다. 앞서 말했듯 AGI를 판정하는 공인시험 자체가 없습니다. ARC-AGI나 수학·코딩 벤치마크에서 높은 점수를 받는다고 인간과 같은 범용지능을 얻었다고 볼 수도 없습니다.

오픈AI 정의를 따르더라도 아스트라가 실제 산업현장의 대부분 업무를 사람보다 안정적으로 수행한다고 검증된 건 아닙니다. 오픈AI도 AGI 도달 여부를 공식적으로 확정하기보다 이용자들이 판단할 문제라며 답을 열어뒀습니다.

로이터연합뉴스

모델 약점도 여전합니다. AI 에이전트는 긴 작업을 수행하는 과정에서 작은 실수를 누적하거나 애초 이용자가 원한 목적과 다른 방향으로 움직일 수 있습니다. 최근 최상위 AI 모델들이 보안 평가 도중 주어진 목표를 잘못 최적화해 허용 범위를 벗어난 행동을 한 사례가 대표적입니다.

현실을 이해하는 능력도 논쟁거리입니다. 아스트라와 클로드는 디지털 환경에서는 인간 수준에 가까운 능력을 확보하고 있지만 물리적 세계에서 행동하거나 낯선 상황을 장기간 안정적으로 처리하는 범용성까지 입증한 건 아닙니다.

전 메타 AI 수석과학자이자 세계적인 AI 석학인 얀 르쿤은 거대언어모델(LLM)만으로 인간 수준 지능에 도달하기 어렵다고 봅니다. 인간처럼 시각·청각·촉각 등을 통해 물리적 세계의 작동 원리를 이해하고 미래를 예측하는 ‘월드 모델’과 같은 기술이 필요하다는 주장입니다.

AI 기업들은 AGI가 먼 미래가 아니라고 보고 있습니다. 다리오 아모데이 앤트로픽 최고경영자(CEO)는 여러 분야에서 노벨상 수상자 수준을 넘어서는 ‘강력한 AI’가 이르면 1~2년 안에 등장할 수 있다고 전망합니다.

데미스 허사비스 구글 딥마인드 CEO도 AGI를 ‘인류가 발명할 가장 중대한 기술’로 규정하며 AGI가 가까워졌다고 말합니다. 샘 올트먼 오픈AI CEO는 지난해 창립 10주년 글에서 10년 뒤 AGI를 넘어 인간의 지적 능력을 웃도는 ‘초지능’을 구축할 가능성이 거의 확실하다고 전망했습니다.

AGI는 어느 날 공식적으로 선언되는 사건이 아닐 수 있습니다. 우리가 하던 일의 상당 부분을 AI가 대신하기 시작한 뒤에야 뒤늦게 깨닫는 변화일지도 모릅니다. AI는 이미 코딩과 연구, 법률, 금융 등 분야별 전문가 능력을 하나씩 넘어서고 있기 때문입니다. AGI를 AI가 인간의 업무를 대체해가는 과정으로 보는 시각도 커지고 있습니다.

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