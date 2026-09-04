잊을 만하면 나오는 ‘시진핑 건강이상설’… 이번엔 대만발

최근 해외 순방에 나선 시진핑 중국 국가주석의 걸음걸이 등을 두고 건강 이상설이 제기됐다. 시 주석의 건강 이상설은 종종 제기됐던 것으로, 사실 여부는 명확하지 않다는 지적이 나온다.

FTV와 SET TV 등 대만 언론은 4일 최근 공개된 현장 영상과 온라인 반응을 바탕으로 시 주석의 건강 이상설을 보도했다.

시진핑 중국 국가주석과 펑리위안 여사가 1일(현지 시간) 이집트 카이로 국제공항에 도착해 압델 파타 엘시시 이집트 대통령 내외의 영접을 받고 있다. AP통신 제공

시 주석은 지난달 30일 키르기스스탄 국빈방문을 위해 수도 비슈케크 마나스 국제공항에 도착해 부인 펑리위안 여사와 함께 전용기에서 내렸다. 일부 네티즌은 당시 시 주석의 걸음걸이가 성큼성큼 걷는 평소와 달리 느리고 몸동작도 다소 뻣뻣해 보인다고 주장했다.

시 주석이 계단을 내려갈 때 펑 여사의 손을 계속 잡은 모습도 일부 네티즌 사이에서 부축 받는 것 아니냐는 해석을 낳았다. 이 모습을 지켜본 네티즌들은 “시 주석의 안색이 안 좋아 보인다”는 등 건강에 대한 의혹을 제기했다.

중국중앙(CC)TV는 전용기 문이 열린 후 시 주석 부부가 계단 위에서 손을 흔드는 모습과 레드카펫을 밟는 영상만 보도하는 등 계단을 내려오는 전체 과정이 포함되지 않았다. 이 때문에 온라인에서 의혹이 더 확산했다.

다만 대만 매체들은 이런 주장은 일부 네티즌의 주관적인 판단일 뿐이며, 시 주석의 건강 문제에 대한 공식 정보가 없고 중국 정부의 관련 답변도 없다며 신중한 입장을 보였다.

1953년 6월생인 시 주석은 올해 73세로 2019년과 2020년, 2025년 등 여러 차례 건강 이상설이 돌기도 했다.

중국에서 지도부의 건강 상태는 극비사항에 속하며, 이런 비밀주의가 지도부의 건강에 대한 각종 억측을 낳게 한다는 지적을 받아왔다. 이와 관련해 4연임 관측이 나오는 시 주석은 지난해 9월 중국 베이징에서 열린 ‘중국 인민 항일전쟁 및 세계 반파시스트 전쟁 승리(전승절) 80주년’ 기념 열병식에서 인간의 수명과 관련해 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 나눈 사적 대화가 방송 중계를 통해 유출된 바 있다.

당시 시 주석은 “예전에는 사람들이 70살이 넘어서까지 사는 경우가 드물었지만, 요즘은 70살이면 어린아이”라고 말했다. 그러자 푸틴 대통령은 생명공학의 발전으로 “인간의 장기는 끊임없이 이식될 수있고 당신은 오래 살수록 더 젊어지고 심지어 불멸에 이를 수도 있다”고 맞장구를 쳤다. 이에 시 주석은 “일각에서는 이번 세기에 인간이 150살까지 살 수 있을 것으로 예측한다”고 답했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지