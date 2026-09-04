코스피200 변동성지수, 40선 아래 마감…6개월여만 최저

'한국형 공포지수'로 불리는 코스피200 변동성 지수(VKOSPI)가 4일 40선 아래로 마감하며 반년여 만에 최저 수준으로 내려갔다.



한국거래소에 따르면 이날 VKOSPI는 전장보다 3.09포인트(7.28%) 급락한 39.33으로 장을 마쳤다. 장중 최저치는 39.30이다.

코스피가 107.73포인트(1.64%) 오른 6687.21에 장을 마감 마감한 4일 오후 서울 중구 하나은행 본점에서 딜러들이 업무를 보고 있다.

VKOSPI가 장중 40선 아래로 내려온 건 올해 2월 12일(장중 저점 39.13) 이후 6개월여만에 처음이다.



코스피200 옵션 가격에 반영된 향후 30일 기대 변동성을 연율화한 지표인 VKOSPI의 2010년 이후 평균치는 20 안팎이었다.



그러나 올해 초부터 급격히 고점을 높이기 시작해 코스피가 글로벌 반도체 초강세에 힘입어 사상 처음으로 7,000선을 넘어선 5월에는 평균 68.78 수준으로 치솟았다.



이후 같은 달 15일 지수가 8,000선을 돌파하고, 6월 18일에는 '9천피'(코스피 9,000) 고지에까지 올라서면서 VKOSPI는 장중 97.99(6월 29일)까지 치솟는 모습을 보였다.



주된 원인으로는 극심한 투자 과열, 삼성전자[005930]와 SK하이닉스[000660]가 유가증권시장 시가총액의 절반 이상을 차지하는 극심한 시장 쏠림, 두 종목을 기초자산으로 하는 단일종목 레버리지·인버스 상품 출시에 따른 변동성 증폭 등이 꼽힌다.

삼성전자와 SK하이닉스. 뉴시스·연합

이후 글로벌 반도체 조정이 시작되면서 코스피는 7월 한 달 사이에만 20% 넘게 추락했지만, VKOSPI는 80선 위에서 고공행진을 이어가다가 금융당국이 7월 말 단일종목 레버리지·인버스 상품에 대한 보완대책을 시행한 뒤에야 급격히 내리기 시작했다.



당국은 단일종목 레버리지·인버스 상품 기본예탁금을 1천만원에서 3천만원으로 상향하고, 매도 대금이 실제 결제가 완료돼 현금이 입금되는 날(T+2) 예탁금으로 인정되도록 했다.



이에 6월 24일 한때 19조4천429억원까지 증가했던 단일종목 레버리지·인버스 상품 일일 거래대금은 지난달 말에는 5천억원 수준까지 감소했다.



글로벌 반도체 조정이 마무리 수순에 접어들고 순환매가 나타난 것도 국내 주식시장 변동성 완화에 영향을 미쳤을 수 있다.



미국과 이란의 무력 충돌이 재격화하고 주요국 국채금리가 급등하는 등 잇단 악재에도, 삼성전자와 SK하이닉스의 자사주 매입 영향으로 기타법인이 매일 1조원대의 순매수를 지속하며 국내 주식시장 하단을 단단히 받치고 있는 상황 역시 배경으로 거론된다.



한편, 이날 코스피는 전장보다 107.73포인트(1.64%) 오른 6,687.21으로, 코스닥 지수는 23.29포인트(2.95%) 오른 813.50으로 종료됐다.

<연합>

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