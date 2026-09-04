트럼프, 국방장관과 갈등에 사임한 육군장관 후임 지명

도널드 트럼프 미국 대통령이 사임한 댄 드리스콜 육군장관의 후임으로 육군 공병단의 민간 고위 인사인 애덤 텔을 지명했다고 3일(현지시간) AP통신이 보도했다.



텔 지명자는 현재 공병단의 토목국 담당 보좌관으로, 20년 이상 공화당 상원의원 보좌관으로 일했고, 트럼프 대통령의 첫 임기에 백악관에서 대(對)상원 협력관으로 근무했다.

미 육군장관 지명자 애덤 텔. AP 연합뉴스

트럼프 대통령은 트루스소셜에 그에 대해 "모두에게 존경받는 위대한 애국자"라고 평가했다.



AP통신은 텔 지명자가 지난해 8월부터 육군 토목국에서 일했고 최근 업무는 치수 방제 사업, 상업용 항만·항로 준설, 수질오염방지법에 따른 인허가였다고 설명했다.



그러면서 "텔은 미국이 이란과 여전히 충돌 중이고 상당한 병력이 중동에 주둔한 시점에 미국에서 가장 큰 전투부대(육군)를 총괄하게 됐다"며 그의 군사·안보 분야의 비전문성을 우회적으로 지적했다.



전임인 드리스콜은 피트 헤그세스 국방장관과 갈등 끝에 지난달 말 사임했다.



JD 밴스 미 부통령의 오랜 친구인 드리스콜은 현 정부 초기 트럼프 대통령이 장병들을 만나 육군 개혁을 논의하는 방문 일정을 기획하겠다고 제안했다가 헤그세스 장관과 충돌했다.



그는 또 랜디 조지 육군참모총장과 긴밀히 협력하면서 군에 신기술을 도입하는 계획을 추진했었다. 하지만 헤그세스 장관은 올해 4월 공화당의 비판에도 조지 참모총장을 아무 설명 없이 해임했다.



조지 참모총장의 전격 해임과 관련한 의회 청문회에서 드리스콜은 "조지 장군을 깊이 존경한다"며 우회적으로 불만을 표시하기도 했다.

<연합>

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