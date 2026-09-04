장윤정 “그 정도 돈 버는데 참고 살아야지”…연예인 고충에 솔직 답변

가수 장윤정이 오랜 시간 연예인으로 활동하며 느낀 고충을 털어놨다. 대중의 관심을 받는 삶이 불편할 때도 있으나, 연예인이라는 직업으로 얻는 경제적 보상이 큰 만큼 감수해야 한다는 솔직한 생각도 밝혀 웃음을 자아냈다.

유튜브 채널 ‘장공장장윤정’ 캡처

지난 3일 장윤정의 유튜브 채널 ‘장공장장윤정’에는 ‘대표를 왜 하세요?’라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에서 장윤정은 ‘네고왕’을 통해 인연을 맺은 기업 대표들과 만나 이야기를 나눴다.

이날 장윤정은 연예인으로 살아가며 느끼는 책임과 대중의 시선에 대해 언급했다. 그는 “연예인으로 사는 건 유리로 된 화장실에 있는 기분이라고 내가 자주 이야기한다”면서 “나도 이렇게 산 지 오래됐으니까 이제 그런 줄 알고 사는 것”라고 말했다.

그러면서도 장윤정은 연예인의 고충을 무조건 힘든 일로만 받아들이지는 않는다고 이야기했다. 그는 “‘그 정도 돈 벌면 나 같으면 참고 살겠다’는 말을 하는데, 그게 맞다”면서 “참아야 한다. 사람이 못 참을 게 뭐가 있냐”고 말해 폭소를 자아냈다.

유튜브 채널 ‘장공장장윤정’ 캡처

장윤정은 대중의 관심이 주는 책임감도 강조했다. 과거 자신의 노래를 듣고 힘든 상황을 견뎌낸 팬의 사연을 소개하며 “항상 좋은 사람으로 살아야겠다고 다짐했다”고 밝혔다. 실제로 장윤정은 새벽에 신호등이 꺼져 있어도 일부러 횡단보도로 돌아서 건넌다고 말했다. 혹시라도 자신을 본 사람이 실망할 수 있다는 이유에서다.

이어 “팬들이 나에게 큰 의미를 부여하는데, 막 살면 나한테 그런 의미를 부여했던 게 얼마나 한탄스러울까 싶더라”며 “실망할 일을 만들면 안 되겠다고 생각하고 책임감을 느끼고 산다”고 덧붙였다.

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