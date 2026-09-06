흩어져있던 정부 부처를 한 곳에 '정부서울청사' [건물로 읽는 서울]

서울은 거대한 시간의 박물관입니다. 무심코 지나치는 거리의 건물들은 단순한 철골과 콘크리트의 덩어리가 아닙니다. 폐허 속에서 일궈낸 발전의 역사를 증명하는 낡은 건축물부터, 새로운 도약의 상징으로 스카이라인을 바꾸고 있는 최첨단 마천루까지. 서울의 건물들은 이 도시가 겪어온 파란만장한 시대상과 시민들의 치열했던 삶을 고스란히 품고 있는 입체적인 기록물입니다. '건물로 읽는 서울'은 공간에 겹겹이 쌓인 궤적을 짚어보는 여정입니다. 한 시대의 상징이 되었던 공간이 탄생하게 된 과거의 배경을 깊이 있게 조명하고, 현재 그 안에서 호흡하는 사람들의 생생한 이야기를 사진과 함께 소개합니다.

대한민국 수도 서울의 심장부인 종로구 세종대로에 위치한 정부서울청사는 과거 조선시대 행정 중심지였던 육조거리의 역사적 의미를 계승하며 굳건히 자리하고 있다. 이 건물은 단순한 행정 공간을 넘어, 대한민국 현대사와 정부 부처의 발전 과정을 고스란히 간직한 상징적인 건축물이다.

1969년 정부서울청사 건설 당시의 모습. 사진=국가기록원

1969년 정부서울청사 건설 당시의 모습. 사진=국가기록원

1948년 대한민국 정부 수립 당시 중앙행정기관은 1실 11부 4처로 구성되어 있었으며, 과거 조선총독부 건물이었던 중앙청을 사무 공간으로 사용했다. 그러나 점차 국가의 규모가 커지고 행정기구와 조직이 확대됨에 따라 청사 공간 부족 문제와 노후화로 인한 유지보수 예산 증가 등의 현실적인 한계에 직면하게 되었다. 일부 부처는 임차 건물을 사용해야 할 정도로 공간 부족이 심각해졌고, 흩어진 부처를 모아 행정 능률을 높이고 대민서비스를 향상해야 한다는 목소리가 커졌다. 이에 따라 1966년 현 위치로 부지가 결정되었고, 1967년 7월 약 47억 원의 총사업비를 투입해 공사가 시작되었다. 이후 1970년 12월 지하 3층, 지상 19층 규모로 완공되며 대한민국 최초의 정부종합청사 시대가 열리게 되었다.

1972년 정부서울청사의 모습. 사진=국가기록원

정부서울청사 본관은 건립 당시 국내 최대 규모의 단일 건물로, 혁신적인 신공법이 대거 적용되었다. 우물통 콘크리트관을 지하 암반층까지 도달시키는 케이슨(Caisson) 공법을 통해 경사가 심한 지반에 튼튼한 기초를 다졌고, 기둥 없이 내력벽을 따라 'U'자형으로 설계해 실내 공간을 최대한 활용할 수 있는 구조를 채택했다. 또한, 1시간당 약 10cm씩 형틀을 위로 끌어올리며 콘크리트를 타설하는 슬립폼(Slip Form) 공법을 국내 최초로 도입하는 등 건축사적으로도 큰 의미를 지니고 있다.

청사의 이름은 시대의 흐름과 다른 지역의 청사 건립에 따라 여러 차례 변천 과정을 겪었다. 1970년 준공 당시에는 '정부종합청사'로 불렸으나, 1982년 경기도 과천에 새로운 청사가 건립되면서 '정부제1청사'로 개칭되었다. 1997년 대전직할시 둔산지구에 정부청사가 완공되는 것을 앞두고 명칭이 '정부세종로청사'로 바뀌었고, 1999년에는 여론조사를 거쳐 '정부중앙청사'로 변경되었다. 이후 국토 균형발전의 염원을 담은 세종특별자치시 시대가 열리고 2012년 세종시 청사 건립에 따라 현재의 '정부서울청사'라는 명칭과 현판을 갖게 되었다.

이러한 정부종합청사들의 분산 건립은 단순한 사무 공간의 확장이 아니다. 1970년대 수도권 집중을 해소하기 위해 과천에 제2정부청사를 건립한 것을 시작으로, 1990년대 균등한 지역발전을 위해 정보통신망을 갖춘 최첨단 건물로 제3정부청사인 대전청사를 세웠다. 이후 과도한 수도권 집중 현상을 극복하고자 2014년 행정중심복합도시인 정부세종청사 시대를 본격화했다. 즉, 정부청사는 국토의 균형발전이라는 시대적 과제를 실현하는 도구이자 동반자로 기능해 온 것이다.

서울 종로구 정부서울청사에서 공무원들이 출근을 하고 있다.

서울 종로구 정부서울청사에서 공무원들이 출근을 하고 있다.

현재 정부서울청사는 국가의 중추적인 핵심 기능을 수행하는 부처들이 입주해 활발히 운영되고 있다. 본관에는 통일부, 성평가족부, 금융위원회, 개인정보보호위원회 등의 부처가 자리 잡아 주요 국가 정책을 관장하고 있다. 아울러 행정기구 확대로 인한 공간 부족을 해소하기 위해 1981년 매입해 2025년 재건축을 완료한 창성동 별관이 청사로 함께 활용되고 있다. 특히 2002년 11월 준공된 정부서울청사 별관은 OECD 회원국으로서의 위상에 걸맞은 외교통상 전문 청사로서 건립되었다. 이 별관은 국제회의장, 외신처리실, 조약실 등 특수 시설을 완비하고 있어 현재 외교부가 입주해 국가의 외교통상 업무를 전담하고 있다. 정부서울청사는 반세기가 넘는 세월 동안 행정의 중심지 역할을 묵묵히 수행해 왔으며, 앞으로도 국민을 향한 대민서비스와 국가 발전의 핵심 거점으로서 그 역사적 가치를 이어나갈 것이다.

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