한동훈 "장동혁 당권파, 자기 반대하는 사람 죽이는 데 앞장"

무소속 한동훈 의원(부산 북구갑)이 4일 국민의힘 장동혁 대표를 비롯한 당권파를 향해 거침없는 쓴소리를 했다.
한 의원은 이날 부산 구포시장에서 열린 '제1회 구포데이(9·4day)' 행사에 앞서 기자들과 만나 "지금 민주당이 견제받고 비판받아야 할 만한 중요한 일들이 벌어지는 상황에서 장동혁 당권파는 당내에서 자기를 반대하는 사람을 죽이는 데에만 앞장서고 있다"고 말했다.
6·3지방선거 때 한 의원 선거 지원 등을 이유로 당원권 정지 징계처분을 받은 국민의힘 진종오 의원이 불복 절차를 밟는 것에 대한 질문에 "(국민의힘 당권파는) 선택적으로 정적 죽이기, 징계 정치를 계속하는 것"이라며 이같이 밝혔다.
한 의원은 또 "저는 북 치는 정치로 민주당 이길 수 없다고 생각한다. 장동혁 대표는 북을 치더라도 저는 앞장서서 민주당과 싸우겠다. 그것을 국민들이 바라고 계시고 진짜 이기는 길"이라며 "싸우는 정당으로는 부족하다. 이기는 정당이어야 한다"고 강조했다.
국민의힘 비공식 당원단체인 전남광주당원협의회가 한 의원을 취임식에 초청한 김화진 국민의힘 전남광주통합특별시당위원장을 중앙당 윤리위원회에 제소한 것에 대해서는 "어제 엄태영 국민의힘 의원 초청을 받고 충청도 제천에 국제음악영화제에 갔다 왔는데 그것도 윤리위에 제소할 것인가"라고 반문했다.
한 의원은 또 한국갤럽이 이날 발표한 여론조사의 장래 정치 지도자 선호도 조사에서 1위를 기록한 것에 대해 "결국은 2028년 보수의 재건, 2030년 정권의 탈환을 한동훈이 하겠다"고 밝혔다.
한국갤럽 여론조사는 지난 1∼3일 전국 만 18세 이상 1천1명을 대상으로 무작위 추출된 무선전화 가상번호에 전화 조사원 인터뷰 방식으로 진행됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1p, 접촉률은 47.4%, 응답률은 10.9%다.
<연합>
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