권민아, 친언니에 금전피해 주장 "억대 횡령…연락두절"

그룹 AOA 출신 권민아가 친언니에게 금전 피해를 보았다고 주장했다.

권민아는 4일 소셜미디어에 "저에게는 어머님만 결국 가족이란 존재로 남았다"고 말했다.

권민아

그는 "돌아가신 아버지도 저와 어머니, 어머니 지인의 돈까지 횡령했다. 몇 년 전부터 소식이 끊긴 언니도 가족이라 하기엔 너무 악한 행동을 많이 했다"고 했다.

이어 "언니가 횡령한 사실은 진작에 알고 있었다. 저는 가족끼리 네 돈 내 돈이 없는 사람이라 힘들 때 좀 쓰고 갚을 능력이 안 되면 미안하다는 진심 어린 한마디나 인정 한마디면 됐다"고 말했다.

권민아는 어머니에게 드리려고 모았던 돈 등을 언니가 가져갔다는 걸 뒤늦게 알게 됐다. 이후 언니에게 사과와 사실인정을 요구했다고 했다.

권민아는 "언니가 한 말은 '돌아버릴 것 같으니 이제 연락 안 했으면 좋겠다'고 였다. 버럭 소리 지르며 전화 끊기 직전 저도 소리 지르고 그냥 난리투성이로 끝났다"고 말했다.

그는 어머니에 대한 언니의 허위사실 유포도 문제 삼았다. 이 때문에 어머니가 정신적으로 힘든 시간을 보내고 있다고 했다.

그는 "언니가 어머니에 대한 허위 사실을 남자친구에게 말한 걸 하필 어머니가 언니 방 치우다가 노트북 카카오톡이 켜져 있어 보게 됐다"며 "어머니는 따지지도 못하는 사람이다. 언니는 오전 일찍 일어나서 상 안 차려져 있으면 어머니께 따지던 사람이다. 이 글에 거짓이 있으면 권민정 씨 연락달라"고 말했다.

또 "차용증으로 인정될지 모르는 1억5000만원짜리 한 장이 있고 실제로 횡령한 금액과 별도로 나에게 1억 원이 넘는 차량을 구매하게 한 사기까지 있었다"며 "세 사람의 돈을 합하면 총 7~8억 원이 넘는다"고 했다.

권민아는 언니와의 갈등을 법적으로 해결할 가능성도 언급했다. 그러면서도 "엄마에게 대한 사과나 인정 하나면 된다"며 화해의 여지를 남겼다.

<뉴시스>

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