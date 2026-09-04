김성수 대법관 후보자 국회 인사청문회 14일 개최

김성수 대법관 후보자에 대한 국회 인사청문회가 14일 열린다.



국회 대법관 인사청문특위 위원장에 내정된 국민의힘 김도읍 의원과 여야 간사인 더불어민주당 주철현, 국민의힘 김형동 의원은 4일 이같이 합의했다.

김성수 서울고등법원 부장판사(대법관 후보자). 대법원 제공

여야는 이를 위해 오는 8일 1차 전체회의를 열어 특위 위원장과 양당 간사를 선임하고 인사청문 실시계획서 등을 의결하기로 했다.



14일 청문회 실시 후 16일에는 경과보고서 채택을 위한 전체회의가 예정돼 있다.



청문위원으로는 김 위원장과 여야 간사를 비롯해 민주당 김영호·김한규·곽상언·박지혜·부승찬·채현일 의원, 국민의힘 강민국·윤용근·주진우 의원, 조국혁신당 최혁진 의원이 포함됐다.



앞서 조희대 대법원장은 지난달 18일 노태악 전 대법관·이흥구 대법관 후임으로 김성수·손봉기 부장판사를 이 대통령에게 서면으로 임명 제청했다.



이후 청와대는 지난달 28일 김 후보자에 대한 임명동의안을 국회에 제출했으나 손 후보자에 대한 임명동의안은 절차적 완결성을 갖추지 못했다며 재제청을 요청한 상태다.

<연합>

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