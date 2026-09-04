9월 둘째주 서울 여덟 곳서 축제…공짜로 즐기는 축제만 다섯 곳 [여행+]

사진은 구글 인공지능(AI) 제미나이가 생성한 가상 이미지.

오는 12일 토요일 하루에 서울 여덟 곳에서 축제와 문화행사가 동시에 열린다. △광화문광장 한복축제부터 남산골한옥마을 무형유산 공연 △노원 화랑대 철도공원 수제맥주축제가, 해가 진 뒤에는 외벽에 불이 켜지는 동대문디자인플라자(DDP)까지다. 대부분 입장료가 없고 낮에 여는 곳과 밤에 여는 곳이 갈려 하루에 두 곳을 즐길 수 있다.

◆ 토요일에 여덟 곳이 한꺼번에…금요일부터 여는 곳도 넷

서울시가 발간한 ‘서울축제지도’ 가을편에 따르면 오는 11∼13일 사흘 사이 서울에서 열리는 축제는 성격이 제각각이다.

금요일인 11일에는 종로한복축제와 신촌글로벌대학문화축제, 서울뮤직위크, 운현궁 한옥콘서트가 먼저 문을 연다.

토요일인 12일에는 서울무형문화축제와 노원수제맥주축제, 서울 두드림 페스티벌이 합류한다.

여기에 지난 3일 시작해 13일까지 이어지는 서울라이트 DDP 가을편과 2일 개막해 19일까지 계속되는 제29회 서울세계무용축제가 겹친다. 서울세계무용축제는 유료 공연이다.

각 축제는 세 갈래로 나눠 보는 편이 낫다. 먼저 그냥 가면 되는 곳은 광화문광장·남산골한옥마을·화랑대 철도공원·신촌 연세로·DDP다. 모두 입장료를 받지 않는다.

시간을 맞춰야 하는 곳은 공연 회차가 정해진 운현궁 한옥콘서트와 서울 두드림 페스티벌이다.

다만 신청이 이미 끝난 것도 있다. 종로한복축제의 한복뽐내기대회는 지난달 20일 참가 접수를 마감했다. 지금은 무대를 보는 쪽으로만 참여할 수 있다.

◆ 한옥마을은 오후 9시까지…나와서 지하철 한 정거장이면 DDP에 불이 켜진다

서울무형문화축제는 12, 13일 남산골한옥마을과 서울남산국악당에서 열린다. 12일은 오전 11시부터 오후 9시까지, 13일은 오전 11시부터 오후 5시까지다. 관람은 무료이고 일부 체험 프로그램만 요금을 받는다.

한옥마을 곳곳은 다섯 마당으로 나뉜다. △서울 무형유산 공연을 올리는 신명마당 △장인의 손끝을 가까이서 보는 솜씨마당 △전통의 맛을 보는 미감마당 △누구나 해 볼 수 있는 참여마당 △무형유산을 찾아 도는 탐방마당이다.

같은 날 저녁 DDP에서는 서울라이트가 켜진다. 지난 3일 시작한 가을편은 오후 7시30분부터 10시30분까지 DDP 222m 외벽을 화면으로 쓴다. 역시 무료이고 야외 개방공간이어서 표가 필요 없다.

올해 주제는 ‘데이브레이커’다. △백남준의 비디오아트를 버스데이가 다시 짠 ‘더 브레이크 포인트’ △유영국의 추상미술을 권하윤이 옮긴 ‘내 안의 산을 찾아서’ △현존하는 가장 오래된 시조집 청구영언의 한글 노랫말을 쓴 ‘말이 빛나는 밤’이 차례로 흐른다.

어울림광장에서는 12일 힙노시스 테라피, 13일 소울스케이프가 오후 8시20분부터 40분간 무대에 오른다.

두 곳은 하루에 묶인다. 한옥마을에서 낮과 초저녁을 보내고 저녁에 옮겨 가면 상영 시간 안에 닿는다. 서울라이트 가을편은 13일이 마지막 날이고, 다음 차례는 겨울편이다.

◆ 화랑대엔 맥주 200종…크라잉넛은 이번 주말 서울에서 두 번 무대에 오른다

노원구 화랑대 철도공원에서는 12, 13일 노원수제맥주축제가 열린다. 올해로 네 번째다. 전국 브루어리 34곳이 수제맥주 200여 종을 들고 나온다. 운영 시간은 이틀 모두 낮 12시부터 오후 9시까지다.

입장은 무료이지만 맥주는 구매해야 한다. 잔은 옥수수 전분과 사탕수수에서 뽑은 PLA컵을 쓰고 전 구역에 전용 수거함을 놓는다. 개인 텀블러를 가져가면 시음 행사에 참여할 수 있다.

올해는 열 번째를 맞은 서울뮤직위크와 함께 연다. 서울뮤직위크는 11∼13일 같은 자리에서 국내외 뮤지션과 음악 산업 관계자를 불러 모으고, 연계 공연은 모두 무료다. 12일에는 케이시와 매드클라운이, 13일에는 크라잉넛이 무대에 선다.

크라잉넛은 이번 주말 서울에서 두 번 노래한다. 11일 신촌 연세로에서 열리는 신촌글로벌대학문화축제 개막 축하공연에도 이름을 올렸다.

축제 기간에는 역 출구와 공원 입구를 잇는 공공행복버스가 20분 간격으로 순환해 이용하면 편리하다.

◆ 광화문은 한복, 신촌은 유학생…확인은 서울문화포털에서

종로한복축제는 11, 12일 광화문광장 일대에서 열린다. 대표 프로그램인 한복뽐내기대회는 일반부와 올해 새로 만든 반려동물부로 나뉜다.

서면 심사를 통과한 일반부 참가자는 12일 메인무대에서 대면 심사를 받고, 반려동물부는 보호자가 대신 나와 사진과 영상으로 심사받는다. 으뜸상과 버금상 등을 뽑아 상장과 상금을 준다.

신촌글로벌대학문화축제는 11∼13일 신촌 연세로 일대에서 열린다. 네 번째인 올해 주제는 ‘글로벌 웨이브, 신촌 바이브’다. 대학생 중앙기획단이 서대문구와 함께 기획했고 외국인 유학생이 공연과 부스 운영에 직접 참여한다.

11일에는 대학 응원단과 기수단, 동아리 공연에 이어 개막 세리머니와 축하공연이 열린다. 12일에는 국내 대학생과 유학생이 팀을 짜는 신촌 SWYFT 운동회와 동아리 공연 신촌 UNI.ON, 대학 지식을 나누는 거리특강이 이어진다.

13일에는 세계문화공연과 유학생이 참여하는 가요제, 폐막콘서트가 열린다. 12, 13일에는 주한 외국 대사관과 관광청이 참여하는 글로벌 문화 부스, 세계음식 부스, 대학생 부스가 함께 선다.

실내 행사로는 양천구에서 진행하는 두드림 페스티벌이 있다. 이 축제는 12, 13일 양천문화회관 해바라기홀에서 열린다. 12일 오후 2시에는 카로스 타악기 앙상블이 해설을 곁들인 ‘타악기야, 놀자!’를 선보이고, 13일 같은 시간 무대는 오푸스 브라스 퀸텟이 채운다.

운현궁 한옥콘서트는 11일 오후 7시와 12일 오후 3시30분 노락당 앞마당에서 무료로 열린다.

한편 각 축제별 일정과 장소 위치와 길찾기는 스마트서울맵에서 확인할 수 있다.

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