[속보] 조국 “은혜 갚으려 경고신호 보냈더니 오물 투척…지지율 회복에 도움 안 될 것”

조국 조국혁신당 혁신지원정책연구원장. 뉴시스

조국 조국혁신당 혁신정책원구원장이 4일 “비방과 조롱은 대통령이 처한 문제 해결에도, 국정 지지율 회복에도 전혀 도움이 안 될 것”이라며 자신을 향한 여당 의원들의 비판을 반박했다.

조 원장은 이날 페이스북에 “충정으로 객관적 상황과 대처 방안을 제시하니, 거두절미하고 ‘배은망덕’ 또는 ‘봉창 두드린다’며 공격한다”고 적었다.

조 원장은 “‘은혜’를 제대로 갚기 위해 경고신호로 ‘대문’을 크게 두드렸더니, 시끄럽다며 오물을 투척한다”고 말했다.

그러면서 “그런 식의 비방과 조롱, 대통령이 처한 문제해결에도 국정 지지율 회복에도 전혀 도움이 안 될 것”이라고 덧붙였다.

조 원장은 지난 1일 페이스북에 “대법원의 법리가 다시 뒤집어지지 않는 한 임기 후 재개될 2심 재판에서 유죄 판결이 내려질 가능성이 매우 높다”고 적었다. 민주당이 이 대통령 관련 사건의 공소취소를 추진할 가능성에 대해서는 “정치적·법적으로 낭패를 볼 수 있다”고 경고했다.

그러자 박선원 민주당 최고위원은 “동지의 언어일 수 없다”며 “무엇이 그리 맺혔나. 배은망덕이라 말할 수밖에 없다”고 강하게 비판했다.

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