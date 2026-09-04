폴스타3, 자동차기자협회 선정 ‘9월의 차’

한국자동차기자협회는 폴스타의 대형 전기 스포츠유틸리티차(SUV)인 폴스타3를 ‘2026년 9월의 차’로 선정했다고 4일 밝혔다.

협회 산하 올해의 차 선정위원회는 지난달 출시된 신차와 부분변경 모델을 대상으로 디자인과 감성 품질, 주행 성능과 에너지 효율, 안전·첨단 주행 기술 등 7개 부문을 평가했다.

폴스타 제공

후보에는 폴스타3를 비롯해 더 뉴 메르세데스-벤츠 S-클래스, 볼보 EX90, 현대자동차 디 올 뉴 아반떼가 올랐다.

폴스타3는 70점 만점에 54.3점을 받아 최종 선정됐다. 디자인·감성 품질과 주행 성능·에너지 효율 부문에서 각각 8.3점을 받았고, 안전·첨단 주행 기술과 종합 상품성·구매 매력도 부문에서는 각각 8점을 기록했다.

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공간 활용·실용성과 가격 경쟁력·상품 가치 부문에서는 각각 7.7점을 얻었다.

원선웅 올해의 차 선정위원장은 “폴스타3는 강력한 주행 성능과 뛰어난 공기역학 설계를 결합한 대형 고성능 전기 스포츠유틸리티차”라며 “106킬로와트시 용량의 니켈·코발트·망간 배터리와 350킬로와트급 초급속 충전장치, 후륜 구동력 배분 제어장치와 이중 공기주머니 방식의 공기식 현가장치가 정숙성과 높은 한계 주행 성능을 함께 구현했다”고 평가했다.

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폴스타3는 외부의 ‘프론트 윙’과 ‘스마트존’, 바워스앤윌킨스 음향장치, 간결한 북유럽식 실내 설계 등에서도 좋은 평가를 받았다.

이달의 차에 선정된 차량은 ‘대한민국 올해의 차’ 전·후반기 심사를 거치지 않고 최종 심사 1차전에 진출한다. 지난 8월에는 BMW의 더 뉴 iX3가 이달의 차로 선정됐다.

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