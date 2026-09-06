현대차·코이카, 가나에 자동차 정비 교육센터 설립

현대자동차가 한국국제협력단(코이카)과 함께 가나의 자동차 정비 인력을 양성하고 현지 청년들의 취업·창업을 지원한다.

현대차는 3일(현지시간) 가나 아크라에서 코이카와 자동차 정비기술 인재 육성 사업인 ‘현대-코이카 넥스트젠’ 출범식을 열었다고 밝혔다. 행사에는 유재선 현대차 아중동권역 마케팅·소통팀장과 우동완 코이카 가나사무소장, 에릭 아즈로 가나 기술·직업교육훈련청장 등이 참석했다.

현대차와 코이카는 2030년까지 5년간 총 50억원을 5대5 매칭 방식으로 공동 투자한다. 현지 사업은 국제구호개발 비정부기구인 플랜 인터내셔널 코리아와 플랜 인터내셔널 가나가 맡는다.

두 기관은 가나에 실습 정비소를 갖춘 자동차 정비기술 교육센터 2곳을 설립해 운영할 계획이다. 올해 하반기 공사를 시작해 2027년 완공하는 것이 목표다.

기존 내연기관차 중심의 교육과정도 개편한다. 가나 자동차 산업의 변화에 맞춰 하이브리드차와 전기차 등 미래차 정비 기술을 교육과정에 추가할 예정이다.

3일(현지시간) 가나에서 진행된 ‘현대-코이카 넥스트젠’ 출범식에서 관계자들이 기념 촬영을 하고 있다. 현대차 제공

새 교육과정은 가나 기술·직업교육훈련위원회의 공식 인증을 거쳐 현지 정비 전문인력 양성에 활용된다.

현지 청년들의 자립을 돕기 위한 지원도 이뤄진다. 현대차와 코이카는 장학금과 현장실습 기회를 제공하고 매년 취업박람회를 개최한다. 창업 교육과 상담도 운영해 교육부터 취업·창업까지 이어지는 지원 체계를 마련할 계획이다.

이번 사업을 통해 청년과 교사 등 모두 405명이 직접적인 지원을 받는다. 교육을 이수한 교사들이 현지 교육기관에서 정비 기술을 전파하면 사업 수혜자는 더욱 늘어날 것으로 현대차는 기대했다.

현대차 관계자는 “이번 사업을 통해 가나 청년들의 고용과 자립 기회가 넓어지길 기대한다”며 “앞으로도 자동차 산업의 경쟁력을 높일 기술 인재 양성 사업을 이어가겠다”고 말했다.

현대차는 가나를 시작으로 ‘현대 넥스트젠’ 사업을 다른 국가로 확대해 각국의 자동차 산업과 교육 환경에 맞춘 정비기술 교육을 지원할 방침이다.

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