네팔 대홍수 9일만의 기적… 발전소 터널서 네팔인 2명 구조

네팔 대홍수 발생 9일 만인 4일(현지시간) 홍수 피해를 입은 수력발전소 터널에서 네팔인 직원 2명이 구조됐다.



이에 따라 여러 발전소 터널에 고립된 것으로 추정되는 다른 직원 수백 명에 대한 구조 기대감도 커지고 있다.

4일(현지시간) 네팔 라수와서 보테코시강을 덮친 파괴적인 홍수와 산사태 이후, 수색 구조대원들이 트리슐리 3A 수력발전 프로젝트 터널 내부에 갇혀 있던 2명을 생존 상태로 구조한 뒤 살아남은 한 남성을 옮기고 있다. 로이터 연합뉴스

네팔군 등 구조대는 이날 중북부 바그마티주 트리슐리 3A 수력발전소 터널 수색 작업 도중 살아 있는 네팔인 직원 2명을 구조했다고 네팔 정부가 발표했다.



비라지 박타 슈레스타 네팔 에너지부 장관은 "트리슐리 3A 터널에서 한 명이 방금 안전하게 구조됐다"고 말했으며, 이어 수단 구룽 내무부 장관은 성명에서 "또 다른 한 명도 구조됐다는 소식을 방금 받았다"고 밝혔다.



현지 TV 뉴스 채널에는 먼저 구조된 직원이 진흙투성이인 채 구조대원의 어깨에 들려 현장에서 옮겨지는 모습이 방영됐다.

4일(현지시간) 네팔 라수와서 보테코시강을 덮친 파괴적인 홍수와 산사태 이후, 수색 구조대원들이 트리슐리 3A 수력발전 프로젝트 터널 내부에 갇혀 있던 2명을 생존 상태로 구조한 뒤 생존자를 옮기고 있다. 로이터 연합뉴스

의료진은 구조된 이들의 건강 상태를 확인하고 있다.



처음 구조된 직원은 이 발전소 기계반장 산제이 사, 두 번째 직원은 기계 감독관 카비르 마하르잔으로 확인됐다고 수색 작업에 참여해온 람 네우파네 네팔 의원이 현지 매체 카트만두포스트에 전했다.



네우파네 의원은 터널 안에 아직 사람들이 갇혀 있을 가능성이 있다는 정보를 입수했으며, 수색 작업을 계속하고 있다고 말했다.



그는 수색 도중 터널 안에서 사람들의 목소리가 들리자 "구조팀이 '당황하지 마세요. 구조하러 왔습니다'라고 외쳤고 터널 안에서 '알겠습니다'라는 답이 왔다"고 밝혔다.



네팔 구조대는 여러 수력발전소 터널에 직원 수백 명이 고립된 것으로 보고 수색 작업을 벌여왔다.

지난 3일(현지시간) 네팔 라수와서 구조대원들이 상부 트리슐리 3A 수력발전소 터널로 진입해 생존자를 수색하고 시신을 수습하는 작업을 벌이고 있다. 로이터 연합뉴스.

특히 트리슐리 3A 등 발전소 두 곳의 터널에 약 90명의 직원이 생존한 채 갇혀 있을 가능성이 있다고 추정, 수색 역량을 집중했다.



트리슐리 3A는 실종 한국인 직원 9명이 근무하던 어퍼트리슐리(UT)-1 수력발전소의 트리슐리강 하류에 위치한 발전소로 두 곳은 서로 약 6㎞ 떨어져 있다.

<연합>

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