‘누가 골칫거리래?’…이탈리아, 속 썩이던 ‘블루크랩’ 수출 나선다

한 때 이탈리아에서 손을 쓸 수 없을 정도로 개체수가 급증해 현지 어민들에게 골칫거리 취급을 받던 ‘블루크랩’(푸른꽃게)이 수출 활로를 찾았다.

블루크랩. 게티이미지뱅크

2일(현지시간) AP통신에 따르면 이탈리아 북동부 베네토주의 폴레시네 어민 협동 조합은 올 해 블루크랩 수출로 연간 2000만유로(약 316억원) 상당의 수익을 거둘 전망이다.

지역 어민들의 조업에 큰 지장을 주던 블루크랩이 이제는 수입원이 된 것이다.

북미 대서양 연안에 서식하는 블루크랩은 최근 기후 변화에 따른 수온 상승 등 요인으로 지중해 연안까지 영역을 넓혀 급격히 번식하기 시작했다.

2023년에는 개체 수가 폭증하면서 이탈리아 토종 초록 꽃게 개체 수는 줄고, 어민들의 주요 수입원인 조개 양식에 막대한 피해가 발생했다. 당시 어민들은 블루크랩을 잡아 소각 처분하거나 꽃게의 천적으로 알려진 문어 수만 마리를 방류하는 등 개체 수를 줄이기 위한 노력을 기울였으나 유의미한 성과를 거두지 못했다.

현지에서는 ‘블루크랩을 이길 수 없다면 먹어 치우자(If you can't beat them, eat them)’는 소비 촉진 캠페인도 벌였다. 하지만 이탈리아인들이 블루크랩을 식용으로 활용해 오지 않아 효과를 거두지 못했다.

블루크랩 개체 수 증가로 폴레시네 어민 협동조합의 연간 수익은 1500만유로(약 237억원)까지 감소했고, 1500명에 달했던 조합원 수도 850명까지 줄었다.

이후 폴레시네 어민들은 전략을 전환해 아시아 등지로 새로운 수출길을 모색했다. 현재 블루크랩은 킬로그램(㎏)당 1.3유로에 거래되고 있다. AP통신은 어민들이 매일 아침 100~150㎏씩 꽃게 상자를 실어 나르고 있다고 전했다.

잡힌 꽃게는 냉동 상태로 스리랑카에 선적된다. 꽃게 살을 발라내 가공품으로 재탄생한다. 이 제품 중 일부는 이탈리아로 다시 수입된다.

파올로 만친 폴레시네 어민 협동조합 회장은 “스리랑카에서 돌아온 게살이 그간 (소비 촉진) 캠페인에도 냉담했던 이탈리아 소비자들의 마음을 여는 데 도움이 되길 바란다”고 AP통신에 전했다.

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