서인영, 후배 다영의 ‘제게 별 그 자체’ 편지에 눈물

가수 서인영이 후배 가수 다영의 진심 어린 응원에 눈시울을 붉혔다.
3일 유튜브 채널 ‘개과천선 서인영’에는 서인영이 여름 대표 음악 축제인 ‘워터밤’ 무대에 오르기까지의 준비 과정과 공연 현장을 담은 영상이 공개됐다.
영상 속 서인영은 워터밤 무대를 앞두고 리허설에 참여하며 공연을 준비했다. 무대에 앞서 그는 “노래가 느리다”, “울려서 들린다”는 등 꼼꼼하게 확인하는 모습이었다. 본 공연을 앞둔 긴장감 속에서도 무대를 성공적으로 선보이기 위해 준비에 집중하는 모습이 담겼다.
리허설을 마친 뒤 대기실로 돌아온 서인영에게 예상하지 못한 선물이 기다리고 있었다. 후배 가수 다영이 꽃바구니를 전달한 것. 꽃에는 ‘존경하는 인영 선배님, 멋진 무대 응원하겠습니다’라는 문구가 담긴 메시지가 적혀있었다.
긴 글에 담긴 후배의 마음을 확인한 그는 “감동이다”라고 자신을 향한 후배들의 애정에 놀라면서도 고마운 마음을 드러냈다.
특히 다영은 꽃뿐만 아니라 서인영이 무대 준비 과정에서 사용할 수 있도록 근육통 스프레이와 편지까지 챙겼다. 작은 부분까지 신경 쓴 다영의 배려에 서인영은 “후배들이 나를 사랑해 주는지 몰랐다”며 더욱 깊은 감동을 받은 듯한 표정을 지었다.
다영의 편지에 ‘제 어린 시절 선배님은 제게 별 그 자체였다’는 부분을 읽은 후 그는 결국 “눈물 날 것 같다”며 울컥하는 모습을 보였다. 후배의 따뜻한 응원에 그는 얼굴을 두 손으로 포개거나 눈물을 흘리는 등 연신 감격스러운 마음을 표현했다.
공연이 끝난 뒤에는 두 사람이 직접 만나는 장면도 이어졌다. 다영은 평소 서인영을 좋아하는 팬의 마음을 숨기지 않았고, 실제 무대에서 서인영의 공연을 지켜본 뒤 벅찬 감정을 표현했다.
무대 위에서 보여준 강렬한 퍼포먼스뿐 아니라 공연을 준비하고 마친 뒤 후배와 마음을 나누는 서인영의 다양한 면모는 시선을 모았다.
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