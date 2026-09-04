“사랑하는 나의 친구에게”… 29년 된 트럭에 차주가 쓴 고별 손편지

29년 동안 44만8000㎞를 무사고로 달리며 함께한 트럭을 떠나보내며 차주가 직접 쓴 고별편지가 온라인에서 화제가 되고 있다.

최근 온라인 커뮤니티와 사회관계망서비스(SNS)에는 지하주차장에 세워진 파란색 트럭 앞유리에 붙은 ‘고별 운행’이라는 제목의 손편지 사진이 확산했다.

차량은 현대자동차의 1톤 트럭 포터로 추정되며, 편지에는 최초 등록일이 1997년 10월 28일, 총주행거리가 44만8000㎞라고 적혀 있다. 편지가 작성된 정확한 시점이나 차주의 신원은 확인되지 않았다.

온라인 커뮤니티 캡처

차주는 편지에서 “29년을 동고동락한 사랑하는 나의 친구에게 이 글을 바친다”며 트럭과 함께한 시간을 돌아봤다. 특히 IMF 외환위기를 언급하며 “우리 서로 만나 IMF의 역풍도 겪었다. 그 긴 시간 동안 너는 묵묵히 나의 고생을 감당해줬다”고 적었다.

트럭이 가족의 생계를 책임지는 데 중요한 역할을 했다는 내용도 담겼다. 차주는 “그 덕분에 두 아이를 키우고 교육하고, 지금은 각자의 길에서 최선을 다하며 살아가고 있다”며 “이 모든 기쁨은 네가 있어 가능했다”고 썼다. 29년 동안 큰 사고 없이 달려준 것에 대해서도 감사를 전했다.

마지막으로 차주는 “시간이 흘러 언제나 함께하자던 우리의 약속을 끝까지 지키지 못해 진짜 미안하다”라며 “너의 숨결, 헌신은 영원히 간직하겠다”고 덧붙였다.

이어 “너는 그냥 자동차가 아니고 나의 인생의 동반자, 친구, 가족이었다”며 “그동안 너무 고마웠다. 안녕, 나의 Friend!(친구)”라고 편지를 마무리했다.

사연이 알려지자 현대차 측에서도 이를 주목했다. 현대차 공식 SNS 계정은 해당 편지 사진이 공유된 게시물에 “차주님이 혹시 이 글을 보고 계신다면 현대자동차가 꼭 인사를 전하고 싶다”고 댓글을 남겼다.

이어 “29년이라는 긴 시간 동안 함께해주신 마음이 정말 깊이 와 닿는다”며 차주 본인이나 지인을 통해 공식 계정으로 연락해달라고 요청했다.

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