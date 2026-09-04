최교진, '국교위는 천덕꾸러기' 페북글에 '좋아요'…또 SNS 논란

국가교육위원회의 '초등학교 1∼2학년 수업시간 확대 검토'를 정면으로 비판하는 사회관계망서비스(SNS) 글에 최교진 교육부 장관이 '좋아요'를 누른 것으로 4일 확인돼 논란이 일 전망이다.
대통령 소속 행정위원회이자 중장기 교육정책을 결정하는 국교위를 공격하는 SNS 게시물에 공개적으로 공감을 표한 것은 교육부 수장으로서 부적절한 처신이라는 비판을 피하기 어려워 보인다.
최 장관은 전날 오후 김현희 전 전국교직원노동조합(전교조) 대전지부장이 페이스북에 올린 국교위 비판 글에 '좋아요'를 눌렀다.
김 전 지부장은 이 글에서 "국교위가 교과서 한자 병기를 다시 테이블에 올리더니 이번에는 또 초등 저학년 3시 하교 의제다"라며 "국교위는 천덕꾸러기로 자리 잡게 될 것"이라고 말했다.
그러면서 "현재 국교위의 활동 양상은 긴 호흡의 설계가 아닌, 의제를 마구 던진 뒤 대중의 반응을 살피는 게 가깝다"고 비판했다.
이날 오전 11시 30분 기준 해당 글에는 총 91명이 '좋아요'를 눌렀는데 이 가운데는 최 장관도 여전히 포함돼 있다. 최 장관은 전교조 해직 교사 출신이다.
교육계 일각에서는 최 장관이 정책 홍보 등을 위해 SNS 활동을 적극적으로 하고 있지만 오히려 '사고'만 연발하고 있다는 지적도 나온다.
최 장관은 지난 6월 세종시교육감 선거를 앞두고 진보진영 단일화 후보를 지지하는 내용의 페이스북 글에 '좋아요'를 누른 것은 물론 "훌륭합니다. 고맙습니다"라는 댓글도 남겼다가 정치 중립 의무 위반 논란에 휩싸인 바 있다.
<연합>
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