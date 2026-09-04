82세 백일섭 "3일간 대소변 못 봐…결국 119 실려 가"

원로 배우 백일섭(82)이 잦은 수술 후유증으로 사흘 동안 대소변을 보지 못해 119 구급차에 실려 갔던 일화를 전했다.

백일섭은 지난 2일 유튜브에 선공개된 MBN 토크 예능물 '속풀이쇼 동치미' 영상에서 "허리와 양쪽 무릎 등 총 네 차례 수술을 받으며 전신마취와 약물 치료가 이어졌고, 그 여파로 신장 기능이 크게 악화됐다"고 털어놨다.

백일섭. MBN 유튜브 캡처

그는 "피로와 약 기운이 쌓여 사흘 내내 소변과 대변이 전혀 나오지 않았다"며 "혼자서는 도저히 병원에 갈 수 없는 상태라 결국 119를 불러 이송됐다"고 당시를 돌아봤다.

이 소식을 들은 아들의 권유로 주거지를 옮기게 된 일화도 덧붙였다. 백일섭은 "놀란 아들이 가까이 살자고 해 현재 아들은 경기 광주, 나는 용인에 자리를 잡았다"며 "며느리가 자주 챙겨주고 손자도 자주 볼 수 있어 마음이 편하다"고 전했다.

백일섭은 1965년 KBS 5기 공채 탤런트로 데뷔했다. 지난 2016년 졸혼을 선언한 뒤 독립적인 생활을 이어오고 있다.

<뉴시스>

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